冷氣團南下襲台，全台早晚低溫依舊相當寒冷，綜合中央氣象署、氣象專家林得恩、天氣風險公司分析師薛皓天的預報顯示，今（13）日晚上至明（14）日清晨，中北部將會出現10度以下、7度左右的氣溫；冷氣團將在周六白天減弱，周末兩天適合出門，天氣穩定，下周天氣也偏乾、溫暖。
冷氣團還沒離開 今晚明晨跌破10度
林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團、輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地早晚天氣特別寒冷，中部以北、宜花10至13度以下，南部、台東落在13至15度之間。
中央氣象署則強調，今晚至明晨，是本波冷氣團最低溫的時段，新竹及苗栗因為比較空曠，局部有下探7度的低溫，中部以北、宜蘭低溫普遍在10至12度。周六白天冷氣團減弱，北台灣高溫20至22度、中南部25度，各地夜間低溫13至15度，要留意日夜溫差大。
想出門玩要把握 未來一周都是好天氣
薛皓天提及，周六上半天維持冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境，各地維持多雲時晴天氣，迎風面東北角、東部雲量多；周日是高壓迴流偏東風環境，迎風面東北角、東部局部偶有零星短暫陣雨，其它地區晴時多雲；周末兩天適合出門遊玩，僅東部局部會有降雨機會，不過雨勢不大。
薛皓天說明，下周一同樣是迎風面北海岸、東北角、東部水氣多，有短暫陣雨天氣，其它地區晴時多雲天氣；下周二至下周四，台灣附近仍偏乾，各地都維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部、東北部雲量多，大致為多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。
🟡一周天氣重點
📌13日（今日）： 冷氣團影響，入夜越晚越冷。
📌14日（周六）： 清晨低溫探7度，白天冷氣團減弱。
📌15日（周日）：氣溫大幅回升， 各地晴到多雲，日夜溫差大。
📌16日、17日（下周一、下周二）：各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。
📌18日、19日（下周三、下周四）： 各地風和日麗，天氣舒適，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。
我是廣告 請繼續往下閱讀
林得恩透過臉書「林老師氣象站」指出，今天大陸冷氣團、輻射冷卻效應雙重影響，台灣各地早晚天氣特別寒冷，中部以北、宜花10至13度以下，南部、台東落在13至15度之間。
中央氣象署則強調，今晚至明晨，是本波冷氣團最低溫的時段，新竹及苗栗因為比較空曠，局部有下探7度的低溫，中部以北、宜蘭低溫普遍在10至12度。周六白天冷氣團減弱，北台灣高溫20至22度、中南部25度，各地夜間低溫13至15度，要留意日夜溫差大。
薛皓天提及，周六上半天維持冷氣團影響，下半天逐漸轉偏東風環境，各地維持多雲時晴天氣，迎風面東北角、東部雲量多；周日是高壓迴流偏東風環境，迎風面東北角、東部局部偶有零星短暫陣雨，其它地區晴時多雲；周末兩天適合出門遊玩，僅東部局部會有降雨機會，不過雨勢不大。
薛皓天說明，下周一同樣是迎風面北海岸、東北角、東部水氣多，有短暫陣雨天氣，其它地區晴時多雲天氣；下周二至下周四，台灣附近仍偏乾，各地都維持晴時多雲天氣，迎風面恆春半島、東部、東北部雲量多，大致為多雲天氣偶有陽光露臉，不過局部仍偶有短暫陣雨機會。
📌13日（今日）： 冷氣團影響，入夜越晚越冷。
📌14日（周六）： 清晨低溫探7度，白天冷氣團減弱。
📌15日（周日）：氣溫大幅回升， 各地晴到多雲，日夜溫差大。
📌16日、17日（下周一、下周二）：各地晴到多雲，僅基隆北海岸、東半部有零星短暫雨。
📌18日、19日（下周三、下周四）： 各地風和日麗，天氣舒適，僅東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。