行政院長卓榮泰日前包機飛往日本觀看世界棒球經典賽（WBC），卓事後強調是私人、自費行程，仍引起在野黨強烈質疑。對此，我國駐歐盟代表謝志偉今（13）日表示，對於在野黨狂打包機一事，因為他們要利用這些「細節追究」來造成「打弊案」的印象；他也比擬，卓揆日本行無庸置疑是大突破，質疑的人是「病得不輕的人」、「邪惡如魔鬼的人」。「細節藏在魔鬼裡？」謝志偉在臉書表示，很多人都很憤怒且不解，藍白為什麼把焦點鎖定在「自費或公費？松山軍用機場能否起降民航機？行政院有無協調松指部等情事？」答案很清楚，因為，他們要利用這些「細節追究」來造成「打弊案」的印象。不過，謝志偉說，不管是誰要質疑「卓揆入境日本，公開露面為台灣棒球隊加油」是「公務行程或私人行程，是自費或公費」之前，必須先確定一件事：「1972年日本和中華民國（台灣）斷交以來，卓院長是至今第一位赴日且出現在公開場合的台灣行政院長」，這倒底是一件「外交突破」的大事，還是一件「外交挫敗」的弊案？謝志偉指出，光從他們碰都不敢碰，「此行是否表示台日關係增進或中共為何既幹譙又跳腳？」等正常議題，就證明了：即便在這些藍白人眼中，「卓揆日本行乃是否為外交大突破」的答案，顯然也是無庸置疑。謝志偉質疑，在這種情況下，若是「公費」支付，有問題嗎？包機從松山軍用機場起降，有問題嗎？行政院協調松指部，有問題嗎？答案是「通通沒有！剛好而已！」既然如此，那為什麼要「自費」，因為要搭「私人行程」的說法。謝志偉說，藍白真要問，就要問：「那，既是外交突破和私人行程不是衝突的概念嗎？」這樣問才有水準、誠意，「問了，就會知道，為台灣拼外交，多辛酸，多委屈，又多令人感到驕傲！」謝志偉舉例，若台灣隊有球員驚險萬分地成功盜壘得分，會有人這樣質疑嗎？「盜壘就盜壘，為什麼還要作假動作？還有，跑這麼快，鞋子是自費還是公費買的？從一壘一路盜回本壘，是私人行程？還是公務行程？有這種人嗎？有！哪種人？病得不輕的人，或只能說：邪惡如魔鬼的人」；他直言，他們想造成「噢！魔鬼藏在細節裡！」的印象，但實際上，大家看到是「噢！細節藏在這些魔鬼裏！」