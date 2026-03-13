我是廣告 請繼續往下閱讀

▲成家小館今（13日）恢復營業，其於臉書上貼出聲明湧入大批網友留言支持。（圖／翻攝自成家小館－木新創始店臉書）

台北市文山區知名餐廳「成家小館」上月24日即餐廳開工第一天爆出命案，有員工至大型冷凍櫃準備拿取食材時，發現櫃門異常反鎖，緊急聯絡鎖匠開門後，竟發現69歲的劉姓女員工陳屍在內，已明顯死亡，嚇得趕緊報警處理。而成家小館在命案發生後緊急停業，於今（13日）正式恢復營業，也在臉書上貼出聲明及3大點採取措施，不少網友也紛紛湧入底下留言打氣。成家小館今（13日）正式恢復營業，其也於前一天發出聲明表示，於暫停營業期間已全力配合相關單位完成調查，並採取以下措施，一、相關冷凍設備已永久拆除並移離，倉儲與設備均完成安全檢查；二、相關食材已全數銷毀，營業後使用全新進貨食材；三、為同仁安排專業心理諮商與輔導，協助全體同仁以穩定的狀態回到工作崗位，「感謝多年來對於成家小館支持與愛護的長官、朋友們，您的鼓勵是我們重新出發的動力。」回顧這起案件，69歲的劉姓女子上月23日晚間10時許向家人表示要離開找友人後便遲遲未返家，直至24日餐廳於年假後開工第一天，上午10時許員工準備備料欲打開冷凍庫，卻發現冷凍庫異常遭到反鎖，聯絡鎖匠破壞後，赫然驚見劉女倒臥其中，已明顯死亡。經初步勘查現場，冷凍庫門口裝有緊急開門裝置，研判劉女自行進入後將冷凍庫反鎖。