Google地圖大升級！大家出門最依賴的找路工具，現在正式導入超聰明的「Gemini」AI 大腦，更推出名為「Ask Maps」的全新功能。未來找餐廳或景點不再手動輸入，只要「用講的」，它就能聽懂需求並快速指引方向。這次的升級包含了超神的聊天搜尋、AI一秒幫你讀完千條評論，以及提早預覽天氣路況的 3D 畫面等 3 大亮點，絕對是今年最實用的 AI 找景點推薦神器。
亮點一：超神 Ask Maps 怎麼用？用聊天就能找景點
很多人一定好奇新功能該如何操作？其實很簡單！以前找地點只能輸入簡單的關鍵字，例如「台北 咖啡廳」；現在有了全新的「Ask Maps」功能，你可以直接用聊天的語氣問它，像是：「這附近哪裡有適合帶狗狗散步，而且還有賣草莓冰淇淋的公園？」地圖就會瞬間理解你的超長需求，幫你把最符合條件的好去處挑出來。
亮點二：一秒讀完千條留言，直接幫你畫重點
想去一間新開的遊樂園，卻不知道好不好玩？以前我們只能一條一條看網友評論，現在的 AI 小幫手會自動幫你「一秒鐘」讀完幾千條留言，並且直接告訴你結論！例如它會總結：「大家都說這家的雲霄飛車很刺激，但缺點是廁所排隊要排很久。」幫你省下大量爬文的時間。
亮點三：超逼真 3D 畫面，出發前先看路況跟天氣
除了變聰明，地圖的畫面也變得更強大！加強版的「沉浸式導航」功能，讓你在出發前，就能在手機上看到馬路與建築物的立體模樣，就像玩 3D 遊戲一樣身歷其境。你還能提早預覽當地是否在下雨、會不會塞車，甚至清楚標示停車場位置。
這次的大改版讓找路變得更直覺，不管是大人小孩都能輕鬆上手，成為你出門必備的 AI找景點推薦神器。下次出遊不妨試試看這個超酷的新魔法吧！
資料來源：Google部落格
