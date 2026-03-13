我是廣告 請繼續往下閱讀

下週就截止買入！12檔清單整理「3間發超商卡當現金花」

廣運（6125）：超商禮物卡35元/最後買進日3/18（三）

大亞（1609）：7-11 商品卡35元/最後買進日3/19（四）

慶豐富（9935）：全家商品券/最後買進日3/19（四）

▲股東會紀念品許多上市櫃公司都會發放超商禮品卡。（圖/記者林汪靜攝）

最後買進日、最後過戶日是什麼？先搞懂才不會錯過

所謂的「最後買進日」簡單來說就是你在這天一定要買入該檔股票，否則你就領不到該年的股東紀念品

其實講白了就是看「最後買進日」就對啦！

▲台股最後買進日、最後過戶日差異一圖看懂！想領股東紀念品千萬要記得以「最後買進日」為優先。（圖/Gemini AI/記者張嘉哲監製）

零股也能領要何時才能買？注意台股交易時間

股東會紀念品大戰進入白熱化階段，許多股民都還在觀望，但隨著各家都陸續公布自家股東會時間，《NOWNEWS》也整理了12檔下週末以前就截止買進的股票，其中像是大家最愛領的超商禮物商品卡「廣運（6125）」、「大亞（1609）」、「慶豐富（9935）」都是買進倒數哦！另外民眾也要留意自己買入股票的時間，尤其時最後過戶日「T+2」的規則也要搞懂，本文帶你一次看懂，開心領取股東紀念品。：小包平安米/最後買進日3/16（一）：東南實業股份有限公司小蘇打粉/最後買進日3/18（三）：折疊環保提包/最後買進日3/19（四）：皮革質感修容組/最後買進日3/19（四）：磁吸可掛式開瓶器露營燈/最後買進日3/19（四）​​​​​​​：鋼珠對筆/最後買進日3/19（四）​​​​​​​：無患子潔手慕斯/最後買進日3/19（四）​​​​​​​：朝和生醫保健產品/最後買進日3/19（四）​​​​​​​：有機白米/最後買進日3/19（四）​​​​​​​有些股票新手經常會搞不懂什麼是「最後買進日」、「最後過戶日」導致自己權益損失，；而「最後過戶日」就是攸關台股非常重要的「T+2交割制度」，也就是你買入股票之後會過2天你才會真正成為名冊上的股東。舉例「基米（4195）」來說，最後買進日是3月16日，這表示它的最後過戶日是3月18日，因為要符合「T日買進」、「T+1」、「T+2股票進帳」，這樣才能領到今年基米發放的紀念品平安米！過去有許多新手股民都看不懂，除了搞懂最後買進日跟過戶日差別，台股交易時間也要留意，如果以基米來看，要買整張（1000股）或者盤中零股的民眾，必須要在3月16日下午13時30分前成交；如果錯過盤中時間，那麼就可以買盤後零股，最晚要在3月16日下午14時30分前掛單並成交，錯過時間的話，就不能領到平安米啦！