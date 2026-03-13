我是廣告 請繼續往下閱讀

聯電創辦人曹興誠日前傳出辭任中華文化總會（簡稱「文總」）執行委員，主因為「中華」2字容易混淆台灣定位。對此，文總秘書長李厚慶12日回應表示，預計下週召開會員大會，將文總英文名稱改用Taiwan來呈現。國民黨立委賴士葆今（13）日受訪痛批，民進黨又在搞意識形態。賴士葆指出，「中華文化總會」的名稱本來就有其歷史與文化意義，改為「台灣」，對國家究竟有何實質幫助？文化總會的宗旨原本就是保存中華文化的一面，而台灣歷史與文化也與中國大陸有深厚淵源，因此不應否認這段文化背景；若僅是透過改名操作意識形態、對外強調台獨概念，卻無法帶來實質效果，意義並不大。國民黨立委徐巧芯今受訪也說，大罷免已經確定是32比0了，沒想到賴清德到現在還這麼依賴曹興誠的影響力，曹興誠說要搬離信義區也沒搬，到現在也仍相當活躍，賴清德到現在還要跟曹興誠這批人互動，跟他們勾勾纏，對賴清德並不利。她強調，台灣是中華民國，因此「中華文化總會」的名稱本來就合情合理，沒有必要更改。