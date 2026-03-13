我是廣告 請繼續往下閱讀

▲K男表示自己因遺失手機尋求路人協助，而當事女子事後發文稱對方有尾隨、逼近的舉動。（圖／警方提供）

台北市大安區光復南路10日23許發生一起疑似騷擾案件，一名韓國籍K姓男子自稱因遺失手機，沿途尋求路人的協助，期間搭上兩名女子的肩膀，讓女子深感不適，甚至疑似有尾隨、逼近的行為，嚇得在場3名女子鳥獸散逃往安全區域，不斷大喊：「救命！」並報警處理。事隔3天後，女子在社群網站Threads上發文，提醒台北女生要多注意，「這場惡夢前前後後持續了近40分鐘，真的嚇到現在還在發抖。」一名女網友今（13日）凌晨在社群網站Threads上PO文表示，10日凌晨和友人在台北市大安區光復南路遇到疑似隨機搭肩、惡意尾隨，甚至掏錢賄賂店員來接觸。當時一行人正準備前往公車站途中，自己和一名友人卻突然被搭上一雙手，試圖甩開卻被逼進。驚覺不對勁後，分別逃至超商、餐廳等處並狂喊：「救命！」而男子依舊在後方窮追不捨。過程中，男子不斷折返騷擾，最終報警求助。警方調查，這名喝醉的K姓韓籍男子疑似因手機遺失，急急忙忙於現場詢問在場路人並尋求協助。過程中，K男因語無論次並碰觸女子的肩膀，造成女子不安而報案處理。員警隨後於附近找到報案的21歲張姓女子及另2名友人，張女表示僅希望將K男勸離，無意願提出告訴，最終由員警護送張女等人乘坐計程車離開。另後續告知K男相關權益，其因酒醉無法說出手機遺失的地點及時間，經評估後勸導其先行返家休息，待清醒後可再至派出所報案。對此，大安分局呼籲，民眾外出飲酒應適量，並注意自身言行，以免造成他人困擾或引發誤會；如遇可疑情形或需要協助，亦可立即撥打110報案，警方將即時到場處理，以維護社會秩序與民眾安全。