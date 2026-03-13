勞保局表示，收益分配是以基金收益數為計算基礎，非以專戶金額乘以收益率計算，因此會產生這樣的誤差。勞保局表示，收益分配是以基金收益數為計算基礎，非以專戶金額乘以收益率計算，因此會產生這樣的誤差。
勞保局說明，依《勞工退休基金管理運用及盈虧分配辦法》第8條規定，將勞動基金運用局的整體基金收益數，依「個人專戶每日結餘金額累計數」占「整體專戶每日結餘金額累計數」的比例作分配。
即按每個勞工個人專戶提繳的期間及金額為計算基礎，由該局將當年度所有基金收益數依貢獻度分配給個別勞工專戶，並非直接以收益率乘以專戶金額計算。
另外，勞工若於當年度中申領月退休金，依《勞工退休金條例》第23條及其施行細則第34條規定，領取時除「提繳本金」及「歷年累積收益」外，「當年度尚未分配期間的收益」應一併予以結算。
舉例來說，如勞工4月申領月退休金，以勞動基金運用局公告最近月份的收益率結算1至4月的收益，全部存入勞工個人月退休金專戶；其5至12月領取，結算入月退專戶的金額則繼續參與年度收益分配。
如需查詢「勞退收益分配金額」，或於申領退休金前試算「勞工退休金個人專戶核發金額」，均可至本局e化服務系統 進行查詢或試算，歡迎民眾多加利用。
