民眾黨立委李貞秀因中配身份遭綠營與陸委會質疑當選資格，立法院日前舉行黨團協商，立法院長韓國瑜表示，在最終司法認定前，應尊重李貞秀的立委身分及職權。李貞秀今（13）日首次登上立院院會質詢台進行國是論壇，上台前，韓國瑜特別說，「這一路走來風風雨雨非常不容易，你即將要第一次登上發言台，希望你好好認真努力」。院會結束後，李貞秀直接淚灑，表示很謝謝韓國瑜的鼓勵。立院會會今日審議中央選舉委員會委員提名名單，9點開議先舉行國是論壇。李貞秀首次登上質詢台進行國是論壇，上台前，韓國瑜特別說，「接下李貞秀委員發言前，有兩句話想跟她講，這一路走來風風雨雨非常不容易，妳即將要第一次登上發言台，希望你好好認真努力，為台灣民主擦亮招牌，為台灣廣大人民努力貢獻，祝福你，台灣的主神媽祖保佑你」。國是論壇結束後，李貞秀更特別向韓國瑜致意，過程中她還感動落淚。李貞秀接受媒體詢問時表示，她剛剛是特別向韓國瑜表達致意，因為前面不方便找他，怕干擾。媒體問到，韓國瑜是有給她鼓勵嗎？李貞秀邊哭邊回應，「我前面就想哭了，本來說不講了」。對於韓國瑜特別提到媽祖保佑她，李貞秀也回應說，「各種宗教都是勸大家向善，謝謝」。