▲國1仁德段半聯結車失控衝出邊坡。（圖／民眾提供）

國道1號北向328.9公里仁德路段驚傳車禍！今天凌晨4時54分，一名35歲戴姓男子駕駛營業半聯結車行經外側車道時，車輛因不明原因失控衝下路旁邊坡，更導致車流一度回堵7公里。國道警方趕赴現場處理，確認戴男無酒駕情事，事故現場於上午8時38分完成吊掛與障礙排除，目前已恢復全線通車，至於詳細事發原因仍有待調查釐清。事發在今天清晨凌晨4時54分，國道1號北上仁德路段328.9公里處，當時一名35歲戴姓男子，駕駛營業半聯結車行駛於外側車道，怎料，車輛卻因不明原因失控，隨即整部車衝下路旁邊坡。警方獲報後立即趕赴現場處置，經對戴姓駕駛進行酒精檢測，初步排除酒駕可能。隨後拖吊業者展開車輛吊掛作業，現場已於上午8時38分排除障礙，恢復全線通車，至於詳細的肇事原因仍有待警方進一步調查釐清。針對這起事故，警方特別提醒用路人，行車上路前應確保體力充沛，避免疲勞駕駛造成危險。行駛過程中必須雙手緊握方向盤並保持高度專注，隨時留意自身的精神狀態。若在駕駛途中感到疲倦或精神不濟，請務必就近進入服務區，或先行駛離高速公路尋找適當地點休息。警方強調，唯有在身心狀況良好的前提下開車，才能確保自身及其他用路人的生命安全。