台灣藝人林志穎近期因入手全球限量799台、台灣落地價上看2億元的法拉利Ferrari F80，再度成為討論焦點。這位17歲就以「亞洲小旋風」之名紅遍華語圈的男星，其實出身富商家庭，父親林德雄早年販售國軍專利系統起家、經商有成，也讓林志穎從小在商業氛圍濃厚的家庭長大。對於外界長年盛傳的「百億身家」說法，他曾親自回應：「我跟各位一樣，是個有目標的夢想實現家，我熱愛並且極力推廣賽車運動，一直以來也都很踏實走好自己腳下的路，追逐財富不是我的人生目標。」根據最新資料顯示，粗估他的身家至少260億元台幣。1974年出生於台灣的林志穎，成長背景與一般藝人不同，父親林德雄曾短暫當過演員，後來轉戰商界並創立公司，以販售國軍相關專利系統起家，在商界累積可觀資產。林志穎從小就被視為「含著金湯匙出生」，但他的演藝生涯並非父親安排，而是在15歲時與同學逛台北東區，被廣告商發掘拍攝廣告，意外踏進娛樂圈。17歲那年，林志穎發行第一張唱片正式出道，不到一年就紅遍華語世界，當時媒體以「亞洲小旋風」形容他的爆紅速度。年紀輕輕就擁有驚人知名度，也讓他迅速站穩華人娛樂圈位置，成為90年代最具代表性的青春偶像之一。林志穎對跑車與速度的熱愛也從年輕時就開始，18歲生日那年，他買下人生第一輛跑車，同時成立自己的攝影工作室，事業版圖逐漸擴大，月盈額至少200萬元。22歲退伍後，他成立吉米工作室親自打理演藝事業，也開始投入股票投資，隔年更用投資所得買下第一輛Ferrari，並以這輛車正式下場參加賽車比賽，拿下季軍獎盃，從此踏進職業賽車領域。隨著賽車事業發展，林志穎在25歲時成立自己的賽車隊，一年內四度刷新台灣龍潭賽道BMW M3最快單圈紀錄。演藝事業也同步開花結果，他主演電視劇《絕代雙驕》紅遍亞洲，26歲更一口氣接下12個廣告代言，被封為當年的「廣告天王」，同時在電影《紅字》中獲得1999年亞太影展最佳男演員特別獎。除了演藝與賽車，林志穎長年以「斜槓人生」聞名，他在26歲成立科技公司，長期親自參與公司經營，即使在外地拍戲也透過遠端會議處理台北公司事務。近年他也與弟弟林志鑫各出資1000萬元共同投資建設公司，參與都更改建與房地產開發，每坪開價百萬元起跳，商業媒體《今周刊》曾評價林志穎的斜槓身分，粗估身家至少台幣260億元。2022年林志穎曾因嚴重車禍暫別螢光幕，經過長時間復健後逐步回到工作軌道，如今他再度因收藏超跑成為話題人物，隨著全球限量Ferrari F80入列，也讓這位從「亞洲小旋風」走紅至今的藝人，再次被外界關注他跨越娛樂、賽車與商業領域的生活。