▲最終少女被親友與警方的話語感動，主動卸下心防，與家人聯繫，並允諾搭車返回高雄。(圖／高市少年隊提供)

高雄市一名正值青春期的少女雯雯(化名)日前與家人發生口角，於3月初負氣離家後失蹤多日，不僅中斷學業，更斷絕與家人的聯繫。高市警局少年警察隊獲報案後，立即展開協尋，在南北兩地警力聯手，並輔以在社群網路的「溫情」慰藉下，終於成功規勸少女搭車南下，平安返家並重回校園。據少女母親表示，少女離家前曾多次要求幫其轉學至北部的國中就讀，並聲稱已在三峽老街一帶的飲料店找到打工的機會。高市少年隊第一時間成立專案小組，透過大數據分析與科技作為，研判其落腳於觀光客眾多的三峽老街一帶。高雄市少年隊隨即會同新北市三峽分局，於老街周邊店家及飲料店逐一查訪。另聯繫少女好友及同學，在其經常使用的社群平台持續留言溫情喊話，傳達家人的體貼與諒解，以及望求平安的訊息。最終少女被親友與警方的話語感動，主動卸下心防，與家人聯繫，並允諾搭車返回高雄。同時高雄市少年隊同仁於其抵達下車處守護，確保其安全，在護送少女返家後，少年隊同仁不僅對少女進行心理輔導，更積極協助於3月10日復學手續。高市警局少年警察隊隊長陳仁正表示，少年中輟或離家即可能是家庭溝通失靈的訊號，少年背後往往有其心理轉折，警方的角色不只是執法，更是家庭與少年間的橋樑，警方除了扮演守護者的角色，將孩子尋回，更重要的是結合社會局、教育局等資源，建立完整的社會安全網。感謝新北市政府警察局的協助，讓這位失蹤少年能平安返回溫暖家庭。