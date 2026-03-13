我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院國防外交委員會昨（12）日針對軍購發價書進行黨團協商，國民黨5位立委排排坐、輪流發言，未料，中間的黃仁卻在14時許直接睡倒，旁邊的牛煦庭發言也吵不醒他，3分鐘後仍睡眼迷濛。對此，台灣青年世代共好協會理事長張育萌痛批，藍綠白好不容易坐下來，一起想辦法授權國防部趕快先簽，才不會買不到，朝野難得都著急，就只有黃仁直接開睡。從國會頻道可清楚看見，黃仁昨天14時許就顯得相當疲倦，看得出來睡意席捲，讓他時不時閉眼打盹，終於在14：7-10分處小睡了一番，就連旁邊牛煦庭、賴士葆、林沛祥輪番發言，還有對面的民進黨立委發言，也都吵不醒他，但牛煦庭疑似有拍拍黃仁的身子，要他振作一點。張育萌昨也把這畫面截圖下來，直呼傻眼！並痛批：黨團協商討論超重要的「軍購發價書」，結果國民黨立委黃仁狂睡，連自己同事牛煦庭和林沛祥講話，都沒有醒來過。黃仁不是路人欸，他這屆掛國民黨籍選上立委，就一直被排在國防外交委員會。去年上半年，國民黨還給他當外交國防的召委。張育萌提到，美國寄來的「標槍飛彈、拖式飛彈、M109A7 自走砲」發價書，現在剩不到3天就要到期了，藍綠白3黨好不容易坐下來，一起想辦法授權國防部趕快先簽，才不會買不到，朝野難得都著急，就只有黃仁直接開睡！網友看到這畫面，也紛紛留言狠酸：「沒事，沒作亂就算幫忙了」、「至少不吵不鬧，比馬文君、徐巧芯好太多了」、「宿醉」、「藍白最愛這種」、「領納稅人的錢在立法院睡覺」等。