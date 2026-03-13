股東會旺季到，各家公司不只比拚財報表現、股利分派，股東會紀念品也是股民關注重點。本篇為讀者整理，股民心頭好的股東會紀念品，以及領取方式；同時整理上百檔股票的紀念品，以及最後買進日，不要錯過上車日期。
大魯閣也被封為「被紀念品耽誤的育樂公司」，股東下載官方APP，就能領取800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員 ，總價值超過4200元。持有1000股以上的股東，還可獲得額外1000元消費抵用券。
受到百萬股民期待的中鋼被視為紀念品人氣王，先前推出過冷水瓶、不鏽鋼砧板組、晴雨兩用傘、環保餐具、工具組等，今年紀念品尚未公布，最後買進日是3月19日，預計在3月中下旬後公布。
台灣虎航則在今年首次推出股東優惠，把股東、會員、旅客三種身份串連，只要登入虎航會員並綁定股東認定，就會發送800元回饋金，可以折抵機票、托運行李等。
聯電則是延續IP熱潮，從先前得咖波商品，變成「史努比口袋保溫瓶」，淡粉、淡黃色的圓胖造型，為股民持續送上可愛療癒。台泥則送多功能折疊環保提包，搭上今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系，時髦好看與實用功能兼具。而肉品大廠卜蜂紀念品則為「雞肉鬆」，神級下飯、配菜好物，顧好股民的胃。
怎麼領股東會紀念品？
首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，需在股東會日期前62日買該公司股票。
每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。
因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。
至於要如何領股東會紀念品，有以下3點：
持股1000 股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。
零股股東（持股未滿1,000 股），須親自出席股東會或透過「股東e票通」電子投票平台進行電子投票，即可領取紀念品。
個股最後買進日、紀念品一覽
- 親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。
- 委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。
- 尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。
- 基米（4195）最後買進日3月16日，股東會4月17日，紀念品平安米。
- 華宇藥（6621）最後買進日3月17日，股東會5月18日，紀念品統一超商50元商品卡。
- 東鹼（1708）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品小蘇打粉。
- 廣運（6125）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品超商35元禮物卡。
- 慧友（5484）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品牙膏。
- 均豪（5443）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品露營燈。
- 亞電（4939）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品統一超商35元商品卡。
- 東和鋼鐵（2006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品修容組。
- 晶豪科（3006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。
- 華孚（6235）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品有機白米。
- 志聖（2467）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品露營燈。
- 日電貿（3090）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品潔手慕斯。
- 信立（4303）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品保健產品。
- 台泥（1101）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品環保袋。
- 大亞（1609）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品統一超商35元商品卡。
- 慶豐富（9935）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品全家商品券。
- 嘉裕（1417）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品機能襪。
- 中天（4128）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品紅景天精華飲。
- 華容（5328）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品收納袋組。
- 中鋼（2002）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品尚未公布。
- 台通（8011）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品野餐墊。
- 光洋科（1785）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品舒活皂。
- 中裕（4147）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
- 沛波（6248）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品甲魚全沛。
- 台苯（1310）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品益生菌。
- 根基（2546）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品100元禮券。
- 雄獅（2731）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品國內外團體旅遊兌換券700元。
- 世紀鋼（9958）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品餐具組。
- 同欣電（6271）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
- 凱美（2375）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
- 中興電（1513）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
- 華通（2313）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品清潔用品。
- 國巨（2327）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
- 連宇（2482）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品抗菌皂。
- 瑞軒（2489）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品收納袋組。
- 零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
- 晶技（3042）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
- 群創（3481）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品隨手杯。
- 神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
- 上緯投控（3708）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
- 雷笛克光學（5230）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品香皂。
- 中美晶（5483）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。
- 頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
- 康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
- 元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
- 至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
- 達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
- 群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
- 聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
- 國際中橡（2104）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品環保提包。
- 葡萄王（1707）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品動能膠囊。
- 榮剛（5009）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品益生菌。
- 卜蜂（1215）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品雞肉鬆。
- 達能（3686）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品35元商品卡。
- 永日（4102）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品香皂。
- 東興（6164）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品洗潔精。
- 力成（6239）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
- 中電（1611）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
- 正德（2641）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品35元商品卡。
- 通嘉（3588）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品咖啡提貨卡。
- 榮成（1909）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品環保袋。
- 聯嘉投控（3717）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品櫻花碗。
- 大魯閣（1432）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品4000元的紀念品大禮包。
- 台灣虎航（6757）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品回饋金800元。
- 亞諾法（4133）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品統一超商35元商品卡。
- 中保科（9917）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品100元商品卡。
- 松上（6156）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
- 鴻海（2317）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品購物優惠。
- 欣興（3037）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。
- 京元電子（2449）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品鋼珠筆組。
- 全新（2455）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品35元商品卡。
- 立碁（8111）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品洗衣膠囊。
- 正隆（1904）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品折價券。
- 台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
- 偉詮電（2436）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂禮盒。
- 聯詠（3034）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
- 愛地雅（8933）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
- 和大（1536）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
- 波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品50元商品卡。
- 精星（8183）最後買進日4月15日，股東會6月18日，紀念品鹼性電池。
- .耿鼎（1524）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品菜瓜布。
- 三晃（1721）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品商品卡。
- 日馳（1526）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品美式咖啡券。
- 新潤（6186）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品7-11商品卡。
- 關貿（6183）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品100元商品卡。
- 浩鼎（4174）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品35元禮物卡。
- 萬潤（6187）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品咖啡商品卡。
- 元翎（4564）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品洗碗精。
- 永虹先進（6618）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品50元商品卡。
- 喬福（1540）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品抗菌皂。