股東會旺季到，各家公司不只比拚財報表現、股利分派，股東會紀念品也是股民關注重點。本篇為讀者整理，股民心頭好的股東會紀念品，以及領取方式；同時整理上百檔股票的紀念品，以及最後買進日，不要錯過上車日期。

大魯閣也被封為「被紀念品耽誤的育樂公司」，股東下載官方APP，就能領取800元消費抵用券、8張「每月玩樂買1送1券」 ，還加碼送價值550元的打擊場一年期會員 ，總價值超過4200元。持有1000股以上的股東，還可獲得額外1000元消費抵用券。

▲大魯閣公布2026股東紀念品，只要1股就能領市價超過4000元的大禮包，若擁有1000股以上，再多拿1000元抵用券。（圖／大魯閣提供 taroko.com.tw）
受到百萬股民期待的中鋼被視為紀念品人氣王，先前推出過冷水瓶、不鏽鋼砧板組、晴雨兩用傘、環保餐具、工具組等，今年紀念品尚未公布，最後買進日是3月19日，預計在3月中下旬後公布。

台灣虎航則在今年首次推出股東優惠，把股東、會員、旅客三種身份串連，只要登入虎航會員並綁定股東認定，就會發送800元回饋金，可以折抵機票、托運行李等。

聯電則是延續IP熱潮，從先前得咖波商品，變成「史努比口袋保溫瓶」，淡粉、淡黃色的圓胖造型，為股民持續送上可愛療癒。台泥則送多功能折疊環保提包，搭上今年時尚界最流行的「美拉德（Maillard）」色系，時髦好看與實用功能兼具。而肉品大廠卜蜂紀念品則為「雞肉鬆」，神級下飯、配菜好物，顧好股民的胃。

▲深受歡迎的聯電股東會紀念品，今年換上新主角「史奴比保溫瓶」。（圖╱取自線上購物網站）
怎麼領股東會紀念品？

首先，依照規定，若民眾想領取該公司的股東會紀念品，需在股東會日期前62日買該公司股票。

每家公司都會發股東會紀念品？事實上，不是所有公司的零股股東都可以領取股東會紀念品，有些公司可能會有所限制，而多數公司若要舉行股東會時，會寄發開會通知單給有持股的股東，但並不會特別寄發給零股股東。

因此若碰到這種情形，就必要再打電話問股務代理公司，要求補單寄發，有單子才能領到股東會紀念品。

至於要如何領股東會紀念品，有以下3點：

  • 親自出席兌領：持開會通知書，親自前往開會地點領取。
  • 委託他人代領：在開會通知書背面，寫上委託人資料，由委託人代領。
  • 尋找「徵求點」兌換：公司均有合作的服務代理公司，通常為券商、銀行，全台設點眾多，相當方便，只是要支付約30元的代領費。
📍股東會紀念品領取資格：

持股1000 股以上的股東，可憑委託書領取股東會紀念品一份。
零股股東（持股未滿1,000 股），須親自出席股東會或透過「股東e票通」電子投票平台進行電子投票，即可領取紀念品。

個股最後買進日、紀念品一覽

  1. 基米（4195）最後買進日3月16日，股東會4月17日，紀念品平安米。
  2. 華宇藥（6621）最後買進日3月17日，股東會5月18日，紀念品統一超商50元商品卡。
  3. 東鹼（1708）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品小蘇打粉。
  4. 廣運（6125）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品超商35元禮物卡。
  5. 慧友（5484）最後買進日3月18日，股東會5月21日，紀念品牙膏。
  6. 均豪（5443）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品露營燈。
  7. 亞電（4939）最後買進日3月18日，股東會5月20日，紀念品統一超商35元商品卡。
  8. 東和鋼鐵（2006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品修容組。
  9. 晶豪科（3006）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品鋼珠對筆。
  10. 華孚（6235）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品有機白米。
  11. 志聖（2467）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品露營燈。
  12. 日電貿（3090）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品潔手慕斯。
  13. 信立（4303）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品保健產品。
  14. 台泥（1101）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品環保袋。
  15. 大亞（1609）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品統一超商35元商品卡。
  16. 慶豐富（9935）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品全家商品券。
  17. 嘉裕（1417）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品機能襪。
  18. 中天（4128）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品紅景天精華飲。
  19. 華容（5328）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品收納袋組。
  20. 中鋼（2002）最後買進日3月19日，股東會5月22日，紀念品尚未公布。
  21. 台通（8011）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品野餐墊。
  22. 光洋科（1785）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品舒活皂。
  23. 中裕（4147）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
  24. 沛波（6248）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品甲魚全沛。
  25. 台苯（1310）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品益生菌。
  26. 根基（2546）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品100元禮券。
  27. 雄獅（2731）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品國內外團體旅遊兌換券700元。
  28. 世紀鋼（9958）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品餐具組。
  29. 同欣電（6271）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
  30. 凱美（2375）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品洗衣球。
  31. 中興電（1513）最後買進日3月24日，股東會5月25日，紀念品50元商品卡。
  32. 華通（2313）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品清潔用品。
  33. 國巨（2327）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
  34. 連宇（2482）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品抗菌皂。
  35. 瑞軒（2489）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品收納袋組。
  36. 零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
  37. 晶技（3042）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
  38. 泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
  39. 群創（3481）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品隨手杯。
  40. 神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
  41. 上緯投控（3708）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
  42. 雷笛克光學（5230）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品香皂。
  43. 中美晶（5483）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品法蘭絨毯。
  44. 頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
  45. 康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
  46. 元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
  47. 至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
  48. 達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
  49. 群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
  50. 聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
  51. 國際中橡（2104）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品環保提包。
  52. 葡萄王（1707）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品動能膠囊。
  53. 泰碩（3338）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
  54. 至上（8112）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品清潔組。
  55. 頎邦（6147）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品購物袋。
  56. 瑞昱（2379）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品88元禮物卡。
  57. 零壹（3029）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
  58. 達方（8163）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品保冰袋。
  59. 神達（3706）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品麵條。
  60. 富鼎（8261）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品洗衣球。
  61. 中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
  62. 中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
  63. 東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
  64. 元太（8069）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品清潔液體皂。
  65. 榮剛（5009）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品益生菌。
  66. 卜蜂（1215）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品雞肉鬆。
  67. 達能（3686）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品35元商品卡。
  68. 群聯（8299）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品100元禮物卡。
  69. 康舒（6282）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品充電線。
  70. 永日（4102）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品香皂。
  71. 東興（6164）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品洗潔精。
  72. 力成（6239）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品50元商品卡。
  73. 中電（1611）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品50元禮物卡。
  74. 正德（2641）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品35元商品卡。
  75. 中化控股（3716）最後買進日3月25日，股東會5月26日，紀念品潔手慕斯。
  76. 中化生（1762）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品潔手慕斯。
  77. 通嘉（3588）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品咖啡提貨卡。
  78. 榮成（1909）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品環保袋。
  79. 東捷（8064）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品35元商品卡。
  80. 聯嘉投控（3717）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品櫻花碗。
  81. 聯電（2303）最後買進日3月25日，股東會5月27日，紀念品口袋保溫瓶。
  82. 大魯閣（1432）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品4000元的紀念品大禮包。
  83. 台灣虎航（6757）最後買進日3月25日，股東會5月28日，紀念品回饋金800元。
  84. 亞諾法（4133）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品統一超商35元商品卡。
  85. 中保科（9917）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品100元商品卡。
  86. 松上（6156）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
  87. 鴻海（2317）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品購物優惠。
  88. 欣興（3037）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品OK超商100元商品卡。
  89. 京元電子（2449）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品鋼珠筆組。
  90. 全新（2455）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品35元商品卡。
  91. 立碁（8111）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品洗衣膠囊。
  92. 正隆（1904）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品折價券。
  93. 台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
  94. 偉詮電（2436）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂禮盒。
  95. 聯詠（3034）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
  96. 愛地雅（8933）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品香皂。
  97. 和大（1536）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品50元商品卡。
  98. 台橡（2103）最後買進日3月26日，股東會5月29日，紀念品運動襪。
  99. 波若威（3163）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品50元商品卡。
  100. 精星（8183）最後買進日4月15日，股東會6月18日，紀念品鹼性電池。
  101. .耿鼎（1524）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品菜瓜布。
  102. 三晃（1721）最後買進日4月15日，股東會6月16日，紀念品商品卡。
  103. 日馳（1526）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品美式咖啡券。
  104. 新潤（6186）最後買進日4月22日，股東會6月23日，紀念品7-11商品卡。
  105. 關貿（6183）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品100元商品卡。
  106. 浩鼎（4174）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品35元禮物卡。
  107. 萬潤（6187）最後買進日4月23日，股東會6月26日，紀念品咖啡商品卡。
  108. 元翎（4564）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品洗碗精。
  109. 永虹先進（6618）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品50元商品卡。
  110. 喬福（1540）最後買進日4月28日，股東會6月29日，紀念品抗菌皂。
    ▲台泥2026年股東會紀念品為摩卡色與橘棕色的「多功能折疊環保旅行袋」。（圖／台泥提供）
