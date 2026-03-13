我是廣告 請繼續往下閱讀

藝人林志穎身價上看260億！17歲發片出道的林志穎，於華人演藝圈舉足輕重，被封為「亞洲小旋風」，而他不僅僅是名藝人，更是成功的企業家、商人及賽車手。林志穎18歲入手人生第一輛跑車，先後投入賽車、科技、房地產、餐飲、電商網購、攝影公司及生存遊戲裝備等7產業，全都有聲有色，林志穎「快狠準」的眼光與頭腦，非但靠自己努力不懈，還有親弟弟林志鑫助攻，各自豪砸千萬元入股「璞億建設」晉升董事。林志穎退伍後開啟開掛般的斜槓人生，事業觸角先後延伸至賽車、科技產業、房地產、餐飲業、電商網購、攝影公司及生存遊戲裝備等七大副業，全都有聲有色，最讓人津津樂道的是26歲成立的資訊科技公司，他親自參與軟體設計，服務涵蓋軍方與金融機構，對數位產品極度癡迷的他，更將住家打造成頂級智能堡壘。林志穎的豪宅內部機關重重，所有電子設備皆與手機完美連線，無論身處何地，都能遠端遙控家中上百種電器，例如返家前預先設定溫濕度並放好熱水，連海外房產電路圖都親手繪製，這些精準且多角化的商業佈局，致使外界稱呼林志穎家堪比「黑客帝國」，過著宛如特務般的科技生活，程度可想而知，讓人稱羨不已。談及財富暴增的關鍵，林志穎在建築業更是超前部署，28歲起鑽研買房心法，在學霸弟弟林志鑫牽線下，各自豪砸千萬元入股「璞億建設」，晉升為開發商董事，林志鑫赴英先後取得倫敦大學企管碩士、倫敦政經學院資訊管理碩士，回台後擔任副總，齊心鎖定雙北都會區，推動多項老屋改建計畫，林志鑫成為助攻林志穎最大功臣。目前林志穎已在北市中山、北投等精華地段成功推動都更案，林志鑫曾透露，哥哥願意公開投資建商身分，大幅提升了企業信譽，讓團隊與地主洽談時更加順利，有效加速整體開發進程。林志穎憑藉精準獨到的選地眼光與親友專業輔助，建立起商業帝國，展現出遠超同齡人的理財天賦，讓外界忍不住讚嘆他是名副其實的「人生勝利組！」