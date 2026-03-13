我是廣告 請繼續往下閱讀

▲117張黑膠唱片打造的展示牆成為熱門亮點-吸引民眾拍照留念(圖／客委會提供2026.3.13)

熟悉的「追夢人」旋律在東勢山城迴盪，不少人眼眶泛紅，輕聲跟唱。由台中市客委會主辦的「飛上東勢角」特展，近日成為山城最動人的風景。市府客委會主委江俊龍表示，展覽現場隨處可見「三代同堂」的溫馨畫面；長輩牽著孫輩的手，指著牆上的黑膠唱片訴說當年的青春記憶，讓這場展覽成了跨世代交流的溫暖橋梁。江俊龍表示，此次展覽由鳳飛飛慈善基金會與文化部授權播放珍貴影音資料，透過一首首經典歌曲與歷史畫面，帶領觀眾重溫「帽子歌后」鳳飛飛溫暖動人的歌聲與人生故事。展覽以台中市政「交通」為策展主軸，串聯東勢山城的橋梁道路、信仰文化與生態脈絡，透過音樂與地方記憶交織，讓觀眾在聆聽「祝你幸福」、「掌聲響起」、「追夢人」等經典旋律的同時，也更加認識山城的人文底蘊與發展軌跡。江俊龍提到，策展主軸巧妙結合台中「交通」建設，象徵橋梁道路串起山城的信仰與生態脈絡。除了室內展覽，園區近期完成的景觀美化工程亦是一大特色，繽紛花海與客家建築相映成趣，讓遊客在賞展之餘，也能在綠意盎然的步道中感受山城春色。特展將持續至 5月31日，市府誠摯邀請全國民眾把握機會，來到東勢山城，在熟悉的歌聲中體驗一場心靈與視覺的幸福饗宴。