國防部今（13）日表示，自昨日上午6時至今日上午6時，偵獲3架次共機，其中2架次逾越中線進入西南空域，以及5艘共艦持續在台海周邊活動，國軍嚴密監控與應處。另外，國防部也表示，今天上午6時33分，中共於四川西昌衛星發射中心執行運載火箭搭載衛星發射任務，飛行路徑經台灣防空識別區西南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣無危害。根據國防部今日公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天下午2時20分至昨天下午4時25分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機，其中1架逾越海峽中線。昨天下午1時15分至昨天下午5時50分在海峽中線以東的台灣西南空域，偵獲中共1架輔戰機。國防部也發布新聞稿指出，中共上午6時33分於四川西昌衛星發射中心，執行運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑經台灣防空識別區西南部朝西太平洋方向，高度位於大氣層外，對台灣地區無危害。國防部強調，國軍運用聯合情監偵系統，嚴密掌握相關動態，適切警戒與應處。