立法院會今（13）日將進行中選會人事同意權案記名投票表決。對於投票意向，民進黨立法院黨團幹事長莊瑞雄受訪時坦言，黨團大會中對游盈隆有異見、砲聲隆隆，不過最終仍決議，會一致投同意票。中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。行政院去年12月，將中選會主委提名人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義7人名單函送立法院。立法院會今天將進行中選會人事同意權案記名投票表決，民進黨團會前召開黨團會議，討論投票意向。莊瑞雄坦言，在黨團會議中，砲聲隆隆，大家把過去對於游盈隆的不爽、恩怨，一股腦全部講出來，因為游盈隆過去對民進黨有很多批判，甚至在關鍵時刻，表達一些不是很悅耳的話。不過，莊瑞雄也說，黨團成員體認到，中選會是獨立機關，主委人選需要跨黨派，也要有一定的高度，且接下來還有軍購案、總預算案、大法官人事同意權案等，執政黨必須展現一定的高度，因此民進黨團釋出善意，決議進行一致性投同意票。對於是否是含淚投票？莊瑞雄直言，沒那麼嚴重啦！黨團成員曾經被辱罵過的各路英雄好漢提出意見，但大家共體時艱，且中選會是獨立機關，扮演角色本來就比較超然、公正，成員也願意壓抑過去內心不舒服部分，剛好能凸顯獨立機關超然公正。