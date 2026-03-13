我是廣告 請繼續往下閱讀

▲三星Galaxy S26今開放首批預約取機，容量可小升大且加送一票難求的TWICE演唱會門票，吸引粉絲排隊卡位換機。（圖／記者周淑萍攝）

頭香哥提前3天卡位！讚S26超強AI與防窺功能

▲民眾李小姐本來就是三星用戶，同時也是TWICE粉絲，交機時還再三確認有沒有演唱會門票，她笑說「沒演唱會門票就不買手機了。」（圖／記者周淑萍攝）

TWICE門票太難搶！果粉為演唱會再買一台S26

▲已經有iPhone 17 Pro 的吳先生提到，因為演唱會門票真的太難搶，所以乾脆買一台最新演唱會神器S26 Ultra，有手機還可以看演唱會。（圖／記者周淑萍攝）

三星全新旗艦手機Galaxy S26系列於今（13）日在微風南山旗艦體驗館舉辦獨家排隊取貨活動。為了回饋消費者，三星祭出限量150份的超狂排隊禮，凡於現場排隊購買Galaxy S26 Ultra，就有機會免費獲得「TWICE〈THIS IS FOR〉WORLD TOUR IN TAIPEI」台北演唱會門票張，吸引不少TWICE買不到票的粉絲前來搶票。本次搶得頭香的是來自新莊的許先生，身為資深星粉的他，不畏寒冷天氣，早從10日中午就提前3天來到微風南山館外排隊卡位。許先生透露，自己目前手上使用的是Galaxy S25 Ultra以及Z TriFold，這次預購的是最高規格的Galaxy S26 Ultra 16GB+1TB漫遊黑版本。他表示，S26系列與Google深度整合的AI功能相當吸引他，且特別喜歡新機搭載的「智慧防窺」功能，可依情境啟動局部防護；加上媲美專業運動相機的「水平鎖定」功能，在生活與旅遊應用上都非常實用，因此決定火速購入最新旗艦機。排隊隊伍中更出現不少為了TWICE演唱會門票而來的死忠粉絲，李小姐表示，自己就是TWICE粉絲，雖然有去看過高雄場，但台北場門票開賣就被秒殺「完全搶不到」。李小姐笑說，全家本來就都是三星愛用者，在臉書看到買機送票活動後就決定來排隊，剛好把自己原本使用的Galaxy S24+升級到S26 Ultra，準備帶著新手機去看演唱會。還有同樣是TWICE粉絲的29歲的吳先生透露，雖然自己目前手上拿的已經是最新的iPhone 17 Pro，但因為接下來準備去看鄧紫棋與TWICE的演唱會，看準了S26系列主打的相機大光圈與極佳的夜間拍攝能力，決定添購一支S26 Ultra專門用來拍照，今天也是為了演唱會門票錢來，他表示為了TWICE演唱會門票來排隊「還蠻划算的」。