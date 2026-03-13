我是廣告 請繼續往下閱讀

▲陳若儀（如圖）擁有高挑身材與清新氣質，有「小林志玲」美稱。（圖／翻攝自陳若儀IG）

主動追到林志穎！陳若儀女團身分起底

▲陳若儀（如圖）曾和錢帥君以及殷琦共組女團「E-Models」，也演過戲劇《東方茱麗葉》。（圖／翻攝自陳若儀IG）

陳若儀豪嫁林志穎！接管餐廳收服公公

▲林志穎（左）疼愛陳若儀（右）有加，用實際行動給予安全感，幸福家庭至今安穩。（圖／翻攝自林志穎微博）

藝人林志穎17歲出道紅遍亞洲，他的真命天女陳若儀，當年主動上前搭訕，進而拉展成戀人關係，2人2010年結婚，目前育有3子，《NOWNEWS今日新聞》整理出陳若儀出道背景、被封為「小林志玲」，也曾和錢帥君、殷琦共組模特兒女團「E-Models」，直至嫁給林志穎前，她為證明真心並取得長輩信任，負責接管男方餐廳，處理大小雜事且創造1500萬元營收，最終過著幸福快樂的日子。陳若儀1983年12月15日生，現年42歲，早年踏入演藝圈，擁有高挑身材與清新氣質的她，在模特兒界嶄露頭角、被封為「小林志玲」，曾和錢帥君以及殷琦共組名為「E-Models」的模特兒女團，更曾在知名台劇《東方茱麗葉》裡頭客串「瑪利亞」一角，此後陳若儀逐漸淡出娛樂圈。2004年年底，陳若儀在公司酒會上首次邂逅林志穎，毫不怯場地主動上前搭訕，為了拉近彼此距離，得知男方將以車手身分出席南投的車展後，心想特地前往現場打氣，趁著對方午休空檔上演一場巧妙的相遇，這份用心果然奏效，林志穎不僅熱心開車送她回台北，2人感情也迅速加溫。交往初期陳若儀備受壓力，外界質疑靠近林志穎的動機不單純，為證明真心並取得長輩信任，她接下林志穎的餐廳經營權，凡事親力親為，大小勞務都經手，同時靠著商業頭腦創造了1500萬元的營收，這份賢慧順利收服公公的心，2010年雙方低調登記，2013年於泰國普吉島補辦婚禮。雖然嫁入豪門並育有3個兒子，但陳若儀自始沒了名字，「林太太」的光環無比沉重，她曾在實境秀《婆婆和媽媽》中落淚，坦言多年來飽受酸民批評外貌，就連出門逛街，也常因男方高知名度引來側目，幸好林志穎始終將她捧在手心疼愛，用實際行動給予安全感，幸福家庭至今安穩。