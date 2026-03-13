大陸冷氣團及輻射冷卻影響，夜晚及清晨氣溫明顯偏低，中央氣象署已發布「低溫特報」，今（13日）晚至明（14日）清晨臺中以北、南投、雲林至臺南、宜蘭及花蓮局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請注意。今晨雲林縣最低溫跌到剩下7.1度，花蓮、嘉義也都近7度低溫，提醒民眾早出晚歸要注意。
⚠️低溫特報
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣
氣象署表示，今天（13日）大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團伴隨輻射冷卻影響，清晨和夜晚天氣寒冷，中部以北及宜蘭低溫約10至12度，南部及花東低溫約14至15度，清晨高雄以北、南投及宜、花有局部10度以下低溫發生的機率。
白天北部及東北部高溫約17至18度，中南部高溫約23至24度，花東地區高溫約20至22度，各地日夜溫差大，請適時添加衣物注意保暖；這波冷氣團屬於乾冷的性質，因此各地大多為晴到多雲的天氣。
📌低溫特報怎麼看？
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署
我是廣告 請繼續往下閱讀
📍影響時間：13日晚上至14日上午
📌黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、宜蘭縣、花蓮縣
白天北部及東北部高溫約17至18度，中南部高溫約23至24度，花東地區高溫約20至22度，各地日夜溫差大，請適時添加衣物注意保暖；這波冷氣團屬於乾冷的性質，因此各地大多為晴到多雲的天氣。
🟡黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下。
🟠橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下、且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下。
🔴紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。
資料來源：中央氣象署