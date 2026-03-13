我是廣告 請繼續往下閱讀

近日Threads上瘋傳一段影片，五名來自高雄某男模會館的男子，頂著清一色的「阿志頭」髮型、穿著黑西裝，在六合二路大跳洗腦神曲〈西岸小法咒〉。影片經轉發吸引超過420萬次瀏覽，但網友的留言比舞步更吸睛，有人狠酸「像穿西裝跳八家將」，更有人直言「一直很好奇他們是有髮禁還是怎樣」。不過，這場為了流量賣力的演出，也驚動了轄區新興分局，警方認定這群男模在交通頻繁道路嬉戲，已嚴重干擾行車秩序，將依法開罰500元。近日Threads上瘋傳一段熱門影片，畫面中，五名來自某男模會館的男子，整齊劃一地留著標誌性的「阿志頭」髮型，並身穿全套筆挺的黑色西裝，聚集在會館對街的馬路上，跟著洗腦歌曲〈西岸小法咒〉節奏起舞，賣力模仿片中經典的舞蹈動作。影片經網友轉貼後在社群上掀起熱議，至今已累積超過420萬次瀏覽及8.4萬人按讚，但留言區的犀利評論更成為另類焦點。針對這群男模高度一致的造型，不少網友深感困惑，紛紛吐槽「難道除了阿志頭沒有別的髮型了嗎」、「一直很好奇他們到底是有髮禁還是怎樣」，甚至狠酸「造型師是誰？我要介紹給我的仇人」。除了對髮型的質疑，男模們的整體氣質也引發網友熱議，有人調侃「他們對男模兩個字是不是有什麼誤會？」、「怎麼很像穿西裝跳八家將」，更有人毒舌直言「牛郎和牛雜還是分得清楚的」。面對這場賣力演出，網友們的反應相當激烈，有人戲稱「他們成功激起了我的母性（衣架抽出來ing）」，甚至有人放話「這種的吃我水果，我都會提告」，種種幽默評論讓網友直呼留言區比影片本身還精彩。針對這起男模大街熱舞事件，轄區警方指出，拍攝者為附近商家，在交通頻繁道路嬉戲、跳舞的行為已嚴重干擾行車秩序並威脅用路人安全。警方將依《道路交通管理處罰條例》第78條第1項第4款，對其處以500元罰鍰。