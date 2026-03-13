我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院會今（13）日將進行記名表決中選會人事同意權案，針對7位被提名人選，民眾黨立法院黨團上午舉行記者會說明投票意向，但並未正式表態對誰投同意、誰不同意，民眾黨團總召陳清龍僅說，「民眾黨對人事同意權會團進團出」，並稱答案很快就揭曉。至於是否擔心中選會對李貞秀提出當選無效之訴，甚至追回當選證書？陳清龍表示，民眾黨不會擔心、也不會預測未來的發展。行政院去年底提名中選會主委人選游盈隆、副主委提名人選胡博硯，委員黃文玲、李禮仲、蘇嘉宏、蘇子喬及陳宗義等7人名單函送立法院。由於中選會目前僅剩4位委員，依規定至少有5位委員才能舉行委員會議並決議。民眾黨立院黨團上午召開「中選會人事權案 民眾黨投票公開透明」記者會，陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委劉書彬、洪毓祥與黨團主任陳智菡出席。針對中選會的人事同意權，陳清龍表示，民眾黨團會以最負責任態度審查，為國家選出最合適人選。民眾黨團委員昨天下午跟今天早上共開兩次會議，充分討論、溝通後也達成共識。「民眾黨對人事同意權會團進團出、一致性地投票」。會後接受媒體聯訪，媒體提問，若不能透露同意的人選，那是否能講同意幾位、不同意幾位？陳清龍僅稱，這答案待會很快就揭曉，估計應該中午投票，投票完就知結果。媒體追問，依規定中選會只要再補1位委員就可以開會，民眾黨會讓中選會後續正常運作嗎？陳清龍回應，中選會是一個獨立機關，也是辦理選務工作的主管機關，中選會的正常、獨立運作本是該要求的，今天進行人事同意權，就是要讓中選會能夠正常運作，尤其2026年即將辦理選舉，選務工作一定要進行。至於會不會擔心中選會追回李貞秀的當選證書？陳清龍提到，有關李貞秀的部分也在立院有政黨協商，立法院長韓國瑜也裁示，在司法判決前，李貞秀就是一位合格的立委，在法律上，內政部、陸委會要如何惡意的曲解法律，做政治操作、侵害中配權益，相信大家在這段時間也看得很清楚，民眾黨不會擔心、也不會預測未來的發展。