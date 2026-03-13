我是廣告 請繼續往下閱讀

日本LINE推出「寶可夢圖示」萌翻！台灣果粉1招也能換

▲只要善用iPhone內建的「捷徑」功能，就能輕鬆替任何一款APP更換桌面圖示。（圖／記者周淑萍攝）

📍iPhone捷徑更換APP圖示教學

▲iPhone捷徑更換APP圖示教學一次看。（圖／記者賴禹妡翻攝）

台灣LINE Premium預計上半年推出！會員專屬功能一覽：每月165元

▲LINE預計在今年上半年在台灣推出LINE Premium訂閱服務，專屬功能包含自訂個人檔案、升級相簿功能、進階備份以及更多應用程式字型等。（示意圖／NOWNEWS攝影中心）

LINE Premium預計於2026年上半年在台灣正式推出，台灣也將成為繼日本、泰國之後第三個開放訂閱服務的市場。近日為了紀念寶可夢30週年，日本LINE公司先行推出會員限定的「寶可夢圖示」，引起不少粉絲關注與討論。雖然台灣目前尚未開放該功能，但其實只要透過iPhone內建的「捷徑」工具，用戶也能自行替LINE或其他APP更換桌面圖示，打造不同風格的手機畫面，立刻跟上最新寶可夢30週年風潮。其實想替APP更換桌面圖示並不困難，只要善用iPhone內建的「捷徑」功能即可完成，而且不論是哪一款APP都能設定。值得一提的是，這種方式並非直接替原本的應用程式更換圖示，而是建立一個新的捷徑入口，因此桌面上可能會出現兩個相同APP。如果不想看到原本的圖示，也可以長按原APP並點選「從主畫面移除」隱藏，日後仍能在APP資料庫中找到並開啟。LINE預計在今年上半年在台灣推出LINE Premium訂閱服務，費用預估為每月165元，並提供首月免費體驗。會員功能除了可自由更換APP圖示外，未來還可能推出不同顏色版本，甚至與知名IP合作推出期間限定圖示，其他會員福利還包括自訂個人檔案、升級相簿功能、進階備份以及更多應用程式字型等功能，未來也預計陸續加入無痕收回訊息、訊息排程等新工具。