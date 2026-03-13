我是廣告 請繼續往下閱讀

美國與以色列聯手打擊伊朗，中東情勢緊張，伊朗對海灣地區國家展開無差別攻擊，阻撓荷姆茲海峽航運造成油價飆升。稍早美國宣布對各國購買受制裁的俄羅斯石油與石油產品提供30天豁免，允許購買目前滯留在海上的俄羅斯原油。根據路透報導，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，此舉是為了在伊朗戰爭衝擊下穩定動盪的全球能源市場。在美國宣布豁免後，亞洲週五早盤的油價有所回落。報導指出，這項措施是美國總統川普（Donald Trump）政府試圖壓低能源價格的最新一波行動；週三，美國宣布將從美國戰略石油儲備釋放 1.72億桶原油，以遏制因伊朗戰爭而飆升的油價。這項釋放計畫是國際能源總署（International Energy Agency）32個成員國總計釋放4億桶石油承諾的一部分。IEA在週四稍早表示，中東戰爭正造成史上最大的石油供應中斷。根據美國財政部網站公布的許可證文本，美國週四發布的這項許可證，允許截至3月12日已裝載在船上的俄羅斯原油與石油產品進行運送與銷售，豁免期限至美國時間4月11日午夜。路透直指，此舉反映出白宮的擔憂：在美國與以色列對伊朗發動近兩週攻擊後，油價飆升可能會在11月期中選舉前傷害美國企業與消費者。在基準油價一度突破每桶100美元數小時後，貝森特在社群平台 X 上發表聲明稱，這項措施是「精準設計」且「短期」的安排，不會為俄羅斯政府帶來顯著財政收益。他強調短期油價上漲只是暫時性的衝擊，但長遠來看將為美國國家與經濟帶來巨大的利益。另據福斯新聞報導稱，截至週四，全球約有1.24億桶俄羅斯來源的石油滯留在海上，分散於30個不同地點。若考慮到因荷姆茲海峽航運受阻而造成的每日供應損失，美國的這項豁免措施大約能提供5至6天的額外供應量。儘管這項暫時性的制裁豁免預計將增加全球石油供應，但也可能使各國削弱對俄羅斯在烏克蘭戰爭的制裁，並讓美國與部分盟友之間產生分歧。美國財政部先前於 3 月 5 日發布了一項為期30 天的豁免令，專門針對印度，允許印度購買滯留在海上的俄羅斯石油。