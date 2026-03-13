我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台中市政府訪美團拜訪姊妹市曼徹斯特，我國外交部駐波士頓辦事處處長廖朝宏（前左四）到場陪同。（圖／台中市政府提供，2026.03.13）

台中市長盧秀燕訪美行首日到新罕布夏州，拜會姊妹市曼徹斯特市長Jay P. Ruais。兩市締交已經37年，皆屬於發展中城市，雙方針對居住正義、街友議題及犯罪防治等3大議題深入交流。前任市長Joyce Craig曾親自造訪台中，回訪的盧秀燕希望再度盡地主之誼，邀請剛上任的市長到台中，一起享用台中珍珠奶茶配美式雞柳條。盧秀燕一行搭機20幾個小時，於美東時間12日抵達美國波士頓，首站前往新罕布夏州拜會姊妹市曼徹斯特，我國外交部駐波士頓辦事處處長廖朝宏、組長黃耀良也到場陪同。盧秀燕透露，曼徹斯特是與台中最有歷史淵源的姊妹市，且同屬發展中城市，市民的要求越來越高，剛上任的Jay P. Ruais半開玩笑說，他籌措預算很辛苦，所以頭髮也越來越少。兩人針對居住正義、街友議題、犯罪防治等3大議題深入交流。Jay P. Ruais分享對於藥物成癮防治的經驗，包括增加警力編制與修訂城市條例強化公安秩序維護，同時提供康復與社區資源。中市府衛生局則分享整合衛、警、社政資源建立「三段預防策略」的全方位防制。珍奶在曼城相當受歡迎，盧秀燕介紹台中是風靡全球的珍珠奶茶發源地，Ruais及曼城市府團隊相當驚喜，並表示該市是美式炸雞柳發明地，珍奶搭配雞柳條是絕佳的美食組合，有機會一定會訪問台中，品嚐最道地的珍奶。