我是廣告 請繼續往下閱讀

清明祭祖將至，台中市政府為紓解公墓周邊交通壓力，宣布自明日（3/14）起至4月5日的週末及連假期間，於太平、后里、豐原、沙鹿及霧峰等5大墓區啟動免費接駁專車。民政局長吳世瑋表示，今年除了強化交通疏導，更整合「台中通APP」推出全台首創「掃墓數位地圖」，結合線上祭拜系統，展現數位科技與傳統祭祀的深度結合。吳世瑋指出，清明期間各墓區將視人潮實施交通管制，呼籲民眾多加利用「滿載即發」的接駁專車，或避開尖峰時段提前祭祀。此外，中市推廣「線上祭拜系統」成效顯著，使用人次從110年的1,644人次，至114年（去年）已攀升至1萬1,695人次，5年內成長逾7倍，顯示民眾對數位追思的接受度大幅提升。針對掃墓安全，生管處長白峨嵋特別叮嚀，民眾應落實防火「四不一要」原則：除草不用火、紙錢不燃燒、爆竹不燃放、菸蒂不亂丟、垃圾要帶走。白峨嵋表示，為便利民眾，全市公墓已設置197處消防水袋及239處紙錢集中點。今年更推出全國首創的「台中市清明掃墓數位地圖」，民眾只需透過「台中通APP」或掃描QR Code，即可即時查詢公墓位置、水源點及紙錢集中處，確保祭祖過程既安全又便利。市府民政局提醒，清明節當日（4/5）人潮最為擁擠，建議市民提前規劃行程，或善用數位平台表達對先人的追思，誠意不減且能兼顧環保與安全。五大墓區接駁專車資訊：太平區3/14第一花園公墓樹葬區 ↔ 納骨堂（懷恩堂及太平生命紀念館）后里區3/21后里火車站東站停車場 ↔ 第一示範公墓納骨堂豐原區3/28豐原區公所 ↔ 觀音山納骨堂（藍線）、第八公墓（紅線）沙鹿區3/28中山路管制點 ↔ 沙鹿示範公墓（藍線）、納骨堂（紅線）霧峰區4/5中正路144巷廣場 ↔ 第五公墓旁工寮