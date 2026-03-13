我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將舉行地方九合一大選，《鏡周刊》今（13）日揭露，民進黨在基隆市最有可能派出的候選人童子瑋近期民調急起直追，除整體支持度的差距拉近至10個百分點內，童子瑋也大獲基隆市年輕族群的歡迎，整體好感度首次反超對手、現任國民黨籍市長謝國樑，而謝國樑聲勢停滯不前也恐和藍營近期形象不佳有關。《鏡周刊》今報導，根據民進黨一份最新的內參民調，農曆年後童子瑋的支持度已達33.1％、謝國樑支持度為39.3％，2人差距已從過年前的15個百分點，拉近到10個百分點內，讓民進黨信心大振，認為基隆選戰很快將進入五五波。另外，《鏡周刊》指出，根據該民調，童子瑋的知名度從去年10月的75.3％，大幅提升至今年2月的83.9％，雖然和謝國樑在基隆的99％高知名度仍有差距，但童子瑋的上升幅度大、成長空間也大。值得注意的是，童子瑋在基隆的好感度也有顯著提升，從原本去年10月的50.9％，上升至今年2月的54.6％，大增3.7個百分點，反觀謝國樑好感度小幅下滑至53.8%，現已比童子瑋還低。不過，由於謝國樑本人在這段期間沒發生什麼重大爭議事件，《鏡周刊》表示，綠營內部因此評估，謝國樑的民調走向很可能與國民黨中央整體形象評價下滑有關。好感度方面，童子瑋特別受到年輕族群的歡迎。該民調顯示，20至29歲的基隆市民有高達77.6％欣賞童子瑋，僅53.1％欣賞謝國樑，2人差距甚大。對此，綠營地方人士指出，童子瑋的欣賞度不僅在30以下族群領先，在30至39歲族群中，童子瑋欣賞度亦以48.2％領先謝國樑的41％，未來若能持續提高年輕族群與中間選民支持，很可能成為左右基隆選戰勝負的關鍵變數。該內參民調是在2月26到28日，針對設籍基隆市、20歲以上成年人進行，以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構，完成1083份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差約正負2.97個百分點。