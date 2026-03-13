我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院國防外交委員會12日針對軍購發價書進行黨團協商，國民黨外交國防委員會5位立委都到場，不過原民藍委黃仁卻被拍到，到場開會卻直接睡倒。黃仁今（13）日受訪致歉，坦言是不好的示範。他說，原住民立委的服務對象遍及全國，各地選民都有不同需求，工作負擔相當繁重，雖然未必能面面俱到，但仍會盡力回應選民的各項服務需求。他說，12日開會時，因為行程與工作較為勞累，一度閉目休息了一下，但這樣的情況並不是好的示範，未來仍會更加注意。此外，美國貿易代表署（USTR）宣布，將依據《1974年貿易法》第301條對多個主要貿易夥伴展開調查，檢視製造業是否存在結構性產能過剩或相關政策問題，調查範圍涵蓋台灣等16國。黃仁對此表示，美國相關政策是否衝擊台灣產業，尤其半導體產業，社會各界都相當擔心，雖然台灣與美國之間貿易往來順暢，但兩國在產業發展上應該是互利互補的關係，而不是讓台灣單方面承擔代價。他認為，政府在相關談判上應該展現更強硬的態度，為台灣爭取更好的條件，政府在面對美方政策時，應該更明確表達台灣立場，帶領產業與民眾向美方反映可能造成的影響。