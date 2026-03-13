我是廣告 請繼續往下閱讀

▲近來，韓國藝人都愛上中國網紅妝，韓佳人也跑去體驗。（圖／YouTube@자유부인 한가인）

韓佳人挑戰中國網紅妝 成果「傾國之色」超美

韓國掀起網紅妝 李美珠、朴明洙都專程去上海體驗

▲李美珠、金淑、鄭智善、郭範、朴明洙、李美珠都專程去上海挑戰「網紅妝」。（圖／YouTube@자유부인 한가인）

南韓「凍齡女神」韓佳人近年積極經營YouTube頻道《自由夫人韓佳人》，最新一集影片直接飛到上海挑戰近期爆紅的「中國網紅妝」，不只換上華麗妝容與中式服裝，還跑到知名景點豫園拍攝網紅風格照片，影片一公開立刻掀起討論。化妝過程中，美妝店員一見到她就激動認出《魔女遊戲》女主角，大讚「跟20年前幾乎沒差，真的太漂亮了」，韓佳人也笑說自己平常其實很少畫濃妝，因為五官偏華麗型，「一畫濃就會太誇張」，因此對成品既期待又有點緊張，沒想到卻成功出品傾國之色般的美照！韓佳人坦言最近看到很多人挑戰中國網紅妝，覺得自己也不能落後，乾脆親自飛到上海體驗。她原本擔心濃妝不適合自己，但整個造型完成後，搭配華麗頭飾與中式服裝，找代拍攝影師，在豫園街景拍攝網紅風格照片，精緻五官反而被妝容襯托得更立體，攝影師和店員都忍不住連聲稱讚。韓佳人的影片曝光後，韓網出現不少驚嘆留言，有人直呼「根本傾國之色」、「這應該是看過最適合網紅妝的人」、「別人是靠修圖，她根本就是影片裡的網紅妝本人」。不過也有中國網友認為妝容反而沒有加分，留言表示「感覺素顏更好看」、「這種妝反而把美女畫普通了」、「把韓佳人畫成韓國路人」。事實上，近來不少韓國藝人也跟風挑戰中國流行的「網紅妝」，女團Lovelyz的李美珠就曾引發話題，搞笑藝人們也接連挑戰這種妝容，包含郭範、朴明洙等，其中郭範原本以「黑皮膚代表」聞名，卻在濃妝與美白底妝下變成雪白膚色，巨大反差讓網友笑翻。朴明洙則穿上宛如《霸王別姬》般華麗的服裝與飾品，甚至開玩笑向張員瑛喊話要比美貌：「員瑛啊！要不要來比一下美貌？」讓整個「網紅妝挑戰」逐漸變成韓國綜藝圈的新話題。所謂「網紅」一詞原本是「網路」與「紅人」的綜合體，但在中國逐漸延伸成一整套視覺風格，從妝容、服裝到照片色調都形成固定美學，甚至衍生出旅遊體驗行程，許多遊客會特地換上華麗服裝、畫上誇張妝容拍照打卡。