我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨立委李貞秀因具中配身份，國籍問題持續延燒，立法院長韓國瑜日前朝野協商時定調「司法判決出爐前，鑑於李貞秀已經宣誓，因此尊重其立委身份與職權行使」。不過，李貞秀昨日上廣播節目受訪稱有國台辦官員關心她，再次引發忠誠問題。對此，民眾黨立院黨團總召陳清龍今（13）日表示，忠誠不應以出身地判斷，並反嗆「民進黨這麼多共諜，這些人不是台灣出生的？」民眾黨立院黨團今日召開「中選會人事權案 民眾黨投票公開透明」記者會，陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳、立委劉書彬、洪毓祥與黨團主任陳智菡出席。針對李貞秀昨天接受廣播專訪時，稱國台辦官員關心她，更說父母被共產黨照顧得很好。陳清龍回應表示，李貞秀宣誓就職就是效忠於中華民國憲法，對國家的忠誠不應該以她的出身地做判斷。否則民進黨有這麼多的共諜，這些共諜不是台灣出生的？李貞秀今日首次登上立院院會質詢台進行國是論壇，上台前，立法院長韓國瑜特別打氣說，「這一路走來風風雨雨非常不容易，你即將要第一次登上發言台，希望你好好認真努力」。院會結束後，李貞秀直接淚灑，她很謝謝韓國瑜的鼓勵。