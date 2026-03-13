我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院院會今（13）日開會時，立法院長韓國瑜先找朝野黨團幹部溝通本次會議議程，接著進行表決大戰，確定議程，但在表決大戰結束後，韓國瑜突然說，「報告院會，我們還是不要吃東西吧？好不好！拜託吃東西的委員，不要在議場一直吃東西好嗎？拜託拜託，我們共同提升立法院形象！」據了解，過去若院會在中午用餐時間仍在開會，韓國瑜會幫所有立委訂午餐，立委們還吃過麥當勞、披薩，但若非用餐時間，韓國瑜不希望立委邊吃東西邊開會，今剛剛好議場外有農產品記者會展示，有立委帶食物進場，韓國瑜覺得不妥，因此直接在主席台上制止。韓國瑜對議場的禮儀相當要求，過去也曾要求立委在院會應穿著正式服裝，「不要再穿牛仔褲、球鞋。」韓國瑜在去年大罷免時間幫立委站台，也堅持要穿西裝，他認為自己身為立法院長，就是代表立法院。除了服裝外，韓國瑜主持會議時也常要求各黨團幹部，約束黨籍立委，不要大聲喧嘩，還有在法案二讀、三讀時，各黨團也要派輪值立委在場，否則議場空蕩蕩，畫面很不好看。