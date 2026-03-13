我是廣告 請繼續往下閱讀

台北股市今（13）日陷入月線保衛戰，開盤後一度下跌逾500點；截至11點半，暫報33489.08點，下跌92.78點，跌幅收斂。權王台積電一直在平盤下，但跌幅漸漸收斂，暫報1875元。權值股部分台積電開盤下跌10元、暫報1875元；台達電開盤下跌15元，隨後黑翻紅，上漲15元、暫報1385元；鴻海開盤下跌3元，但兩度翻紅，暫時回到平盤報214.5元。聯發科下跌50元，暫報1735元；台光電上漲155元、暫報2755元。千金股部分，股王信驊今日黑翻紅，上漲30元、衝上10525元歷史新高價。股後穎崴盤中也一度衝上新高價6420元，但隨後翻黑、暫報6240元。均華一度衝上1005元，隨後漲幅收斂，目前暫報987元，因此盤中一度出現39千金。輝達執行長黃仁勳在GTC前夕喊話DRAM廠，盡量擴產，輝達會照單全收；被法人喊話目標價上看300元的旺宏，今日股價攻上漲停價位108.5元。華邦電也上漲1元、暫報110元。力積電上漲0.7元、暫報63.6元。昨日舉辦法說會的群創，早盤一度觸及跌停價位29.7元，隨後跌幅收斂，目前跌幅8.5%，暫報30.15元。另，被列在處置股的欣興上漲近半根，暫報502元。南亞也上漲5.6元、逾7%，暫報83.1元。台達化今日也上漲逾2%、暫報15.5元，開盤後一度觸及漲停價位。目前上市櫃合計46檔漲停，目前僅日前宣布減資、關閉子公司南科廠的北極星藥業-KY跌停，陷入第二根跌停。目前成交量前十名分別為群創、旺宏 、友達 、兆赫、華邦電、中石化、力積電、南亞、永光、鼎元。