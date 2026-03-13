我是廣告 請繼續往下閱讀

▲ 陳男除無照駕駛，車牌也已遭監理站逕行註銷，且在車內查獲大量毒品，另施以毒品唾液快篩亦呈陽性反應，當場依現行犯予以逮捕，移送地檢署偵辦。（圖／記者過凱杰翻攝）

▲ 警方查獲陳姓犯嫌持有大量毒品並涉嫌毒駕，依法逮捕並移置保管車輛及查扣牌照外，並開出3張罰單，最重可罰21.6萬元。（圖／記者過凱杰翻攝）

高市警局鳳山分局員警日前實施取締毒駕、酒駕大執法專案時，巡邏行經鳳山區武營路與瑞隆路口，發現1輛白色自小客車停在路中央疑似故障，員警主動上前關心時，駕駛陳男神色緊張，在盤查過程中。查獲陳姓犯嫌持有大量毒品並涉嫌毒駕，依法逮捕並移置保管車輛及查扣牌照外，並開出3張罰單，最重可罰21.6萬元。新甲所員警3月11日22時巡邏行經武營路與瑞隆路口時，發現有一白色自小客車停在路中疑似故障遂上前關心詢問，駕駛陳姓男子(25歲)稱車輛沒油發不動，已請友人協助。惟警方在盤查過程中發現陳男神情緊張且兩眼無神，更意圖規避謊報他人身分遭警識破，後續追查發現陳男除無照駕駛，車輛也為權利車，車牌已遭監理站逕行註銷，且在車內查獲大量毒品（咖啡包11包、卡西酮2包、安非他命3包），另施以毒品唾液快篩亦呈陽性反應，當場依現行犯予以逮捕，移送地檢署偵辦。警方並依交通違規部分則依道路交通管理處罰條例掣單開罰，共計舉發其毒駕（處3-12萬罰鍰）、無照駕駛（處3.6-6萬罰鍰）及車牌逾檢註銷（處3600-36000罰鍰）等3項違規，最高可罰新台幣21萬6000元並移置保管車輛及查扣牌照。鳳山分局表示，施用毒品後駕車除危害自身，更可能威脅無辜市民生命安全，對交通秩序造成嚴重危害，該分局秉持"毒駕不能容忍"決心，將持續加強取締，強化交通執法密度，捍衛市民安全及建構安全之用路環境。