春意漸濃！全聯春茶賞療癒登場，多款茶飲限時優惠，包括「曼寧
有機兒茶素綠茶」沖泡茶包買一送一，平均每盒20入只要73元。今年全聯甜點也以伯爵紅茶、抹茶與焙烏龍為主軸，打造六款茶香甜點，即起還有任選2件現折10元，最低只要59元開吃。
全聯春茶賞開跑！6款茶香甜點最低59元
全聯We Sweet春茶賞即起推出新品甜點，「伯爵菠蘿泡芙」，酥脆菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，特價89元；「水果布蕾盒」以伯爵茶布丁搭配原味蛋糕為基底，上層鋪滿鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁。喜愛日式風味不能錯過「抹茶紅豆大福」，經典抹茶與紅豆的黃金比例，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」以深焙烏龍慕斯結合戚風蛋糕與脆酷力層層堆疊，特價89元。
「紅茶拿鐵布丁蛋糕」以伯爵茶戚風夾入紅茶拿鐵餡與原味布丁，口感濕潤、層次分明，特價129元；「檸檬紅茶蛋糕」溫潤紅茶蛋糕體搭配檸檬果丁，酸甜平衡、清新爽口。即起至4月9日前全品項任選2件現折10元。
除了春日茶香甜點外，阪急麵包自3月20日起至3月23日指定品項2件68元，新品「草莓生甜甜圈」柔軟麵體搭配草莓內餡，即起至26日前特價35元；人氣品項「卡士達生甜甜圈」濃郁滑順的內餡大口咬下就上癮，售價39元。
鹹點推薦「乳酪熱狗捲」售價39元；「起司QQ球」外酥內Q的小巧造型，一口一顆剛剛好，售價39元；「杏仁巧可力派司」以酥脆派司搭配濃郁可可與香烤杏仁角，售價39元。
全聯春茶賞茶飲買一送一！紅茶不用10元
全聯即起至3月26日前，「光泉 冷泡茶朝露青茶-無糖585ml」單瓶特價19元，任4瓶72元；「原萃 鍋煮風味麥茶600ml」，單瓶25元，任4瓶特價78元，平均每瓶只要19.5元；「御茶園 麥萃無糖麥茶590ml」單瓶23元，任4瓶78元；「十六茶 零咖啡因複方茶530ml」零咖啡因，睡前喝也不刺激，每瓶21元；解膩最推薦「愛之味 油切分解茶四季春風味590mlx6入」每組134元。
全聯同場加映沖泡茶飲，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味5gx10入」，盒裝還印有TWICE成員周子瑜，值得粉絲收藏，每盒特價158元；「立頓茗閒情 蜜香紅茶2.8gx18入」單袋特價165元，任2袋特價298元，平均每袋149元；「曼寧 有機兒茶素綠茶2.2gx20入」單盒145元，買1送1，平均每件73元。
🟡7-11「不可思議茶BAR」菜單換新！開心果奶蓋茶60元喝
此外，7-11不可思議茶BAR將在3月18日起更換全新菜單，推出以專業製茶工藝打造4款全新基底茶，有四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍與茶王烏龍，透過專業選茶與製茶技術加上現萃設備，激發出茶葉本質風味並帶有前香、中調與後韻的細緻層次，每一杯都是原葉高壓精粹的精華茶香。提供「不可思議茶BAR」服務門市查詢。
3月18日至31日起新品嚐鮮價優惠一次收：
📍門市｜3月18日起至3月31日
◾真心橙意青/烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍門市｜3月25日至3月27日
◾蹦米香茶拿鐵系列任2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜3月18日起至6月17日
◾45元指定茶飲5杯200元，8.8折（原價45元、特價40元）
◾65元指定茶飲5杯290元，8.3折（原價65元、特價58元）
◾80元指定茶飲5杯350元，8.8折（原價80元、特價70元）
◾85元指定茶飲5杯375元，8.8折（原價85元、特價75元）
◾95元指定茶飲5杯375元，7.9折（原價95元、特價75元）
有機兒茶素綠茶」沖泡茶包買一送一，平均每盒20入只要73元。今年全聯甜點也以伯爵紅茶、抹茶與焙烏龍為主軸，打造六款茶香甜點，即起還有任選2件現折10元，最低只要59元開吃。
我是廣告 請繼續往下閱讀
全聯We Sweet春茶賞即起推出新品甜點，「伯爵菠蘿泡芙」，酥脆菠蘿泡芙殼包裹滑順伯爵奶油餡，特價89元；「水果布蕾盒」以伯爵茶布丁搭配原味蛋糕為基底，上層鋪滿鮮奶油、蘋果果醬與蘋果丁。喜愛日式風味不能錯過「抹茶紅豆大福」，經典抹茶與紅豆的黃金比例，特價59元；「晶鑽焙烏龍慕斯杯」以深焙烏龍慕斯結合戚風蛋糕與脆酷力層層堆疊，特價89元。
除了春日茶香甜點外，阪急麵包自3月20日起至3月23日指定品項2件68元，新品「草莓生甜甜圈」柔軟麵體搭配草莓內餡，即起至26日前特價35元；人氣品項「卡士達生甜甜圈」濃郁滑順的內餡大口咬下就上癮，售價39元。
全聯春茶賞茶飲買一送一！紅茶不用10元
全聯即起至3月26日前，「光泉 冷泡茶朝露青茶-無糖585ml」單瓶特價19元，任4瓶72元；「原萃 鍋煮風味麥茶600ml」，單瓶25元，任4瓶特價78元，平均每瓶只要19.5元；「御茶園 麥萃無糖麥茶590ml」單瓶23元，任4瓶78元；「十六茶 零咖啡因複方茶530ml」零咖啡因，睡前喝也不刺激，每瓶21元；解膩最推薦「愛之味 油切分解茶四季春風味590mlx6入」每組134元。
全聯同場加映沖泡茶飲，限量推出全新「TEAZEN康普茶-柚子口味5gx10入」，盒裝還印有TWICE成員周子瑜，值得粉絲收藏，每盒特價158元；「立頓茗閒情 蜜香紅茶2.8gx18入」單袋特價165元，任2袋特價298元，平均每袋149元；「曼寧 有機兒茶素綠茶2.2gx20入」單盒145元，買1送1，平均每件73元。
此外，7-11不可思議茶BAR將在3月18日起更換全新菜單，推出以專業製茶工藝打造4款全新基底茶，有四季青萱、蜜露紅茶、輕焙烏龍與茶王烏龍，透過專業選茶與製茶技術加上現萃設備，激發出茶葉本質風味並帶有前香、中調與後韻的細緻層次，每一杯都是原葉高壓精粹的精華茶香。提供「不可思議茶BAR」服務門市查詢。
📍門市｜3月18日起至3月31日
◾真心橙意青/烏龍、果真桃氣蜜露紅、珍芭雷夢青茶／烏龍、開心果奶蓋茶拿鐵、青萱茶拿鐵、青焙烏拿鐵，任選2杯120元，6.3折（原價95元、特價60元）
◾珍芭雷夢青茶／烏龍買2送2，5折（原價80元、特價40元）
📍門市｜3月25日至3月27日
◾蹦米香茶拿鐵系列任2杯100元，6.3折（原價80元、特價50元）
📍APP｜3月18日起至6月17日
◾45元指定茶飲5杯200元，8.8折（原價45元、特價40元）
◾65元指定茶飲5杯290元，8.3折（原價65元、特價58元）
◾80元指定茶飲5杯350元，8.8折（原價80元、特價70元）
◾85元指定茶飲5杯375元，8.8折（原價85元、特價75元）
◾95元指定茶飲5杯375元，7.9折（原價95元、特價75元）