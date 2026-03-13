洛杉磯快艇隊正陷入隊史最嚴重的違規醜聞，他們可能因此付出高昂代價。根據ESPN資深記者艾索拉（Frank Isola）在SiriusXM節目中揭露的最新消息，NBA美國職籃（National Basketball Association）針對快艇隊在2019年簽下球星雷納德（Kawhi Leonard）時涉嫌「規避薪資上限」的調查已進入關鍵階段，快艇隊恐面臨沒收3個首輪選秀權及超過3000萬美元罰金（約合新台幣9.5億元）的史詩級重罰。
影子代言合約曝光 鮑爾默被指為幕後黑手
這起醜聞起因於調查記者托雷（Pablo Torre）去年的爆料。報導指出，快艇隊在2019年夏季與雷納德簽署3年1.03億美元合約時，疑似包含了「帳外支付」。調查文件顯示，快艇隊老闆鮑爾默（Steve Ballmer）涉嫌協助成立一家名為「Aspiration」的空殼公司，並與萊納德簽署了一份價值2800萬美元的代言合約。
令人起疑的是，雷納德從未為該品牌進行過任何宣傳活動。更巧合的是，這筆2800萬美元的代言費，正好填補了快艇隊當時能合法提供的薪資與多倫多暴龍隊開出的頂薪合約之間的差額。
懲罰力度驚人 或將導致快艇重建期倒退十年
在SiriusXM的節目中，艾索拉引述消息來源指出，聯盟對於這種「陰陽合約」的處置傾向極其強硬。處罰內容預計包括：沒收未來3個首輪選秀權，罰款金額高達3000萬美元以上。
這對剛開啟重建之路的快艇隊而言無疑是致命打擊。目前快艇在未來5年的選秀會中僅掌握3個首輪籤，若全部被沒收，將導致球隊在未來近十年的戰力銜接出現嚴重斷層。
聯盟嚴查「薪資規避」裁決結果指日可待
自托雷的調查報告發布後，NBA官方隨即展開針對快艇隊不當交易的專案調查。雖然目前最終裁決的時間表尚未公布，但隨著內幕消息不斷流出，顯示聯盟有意藉此案例重申「薪資上限制度」的權威性，防止財力雄厚的老闆透過非法途徑招攬球星。
這場風暴不僅威脅到鮑爾默的聲譽，更可能讓快艇隊在NBA的競爭力瞬間土崩瓦解。這是否會影響雷納德在隊內的未來地位，仍有待後續觀察。
