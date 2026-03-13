我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園市楊梅區發生一起因「麵包」引爆的致命衝突。32歲蔡姓男子去年4月酒後懷疑陳姓房東偷吃自己購買的麵包，雙方因此爆發口角，蔡男盛怒之下竟持水果刀朝對方背部猛刺一刀，導致房東胸腔遭刺穿、肺葉受創，送醫後仍因失血過多不治。桃園地方法院國民法庭審理後，認定蔡男犯殺人罪，判處有期徒刑15年，全案仍可上訴。檢警調查指出，蔡男以打臨工維生，先前與陳姓男子為前同事關係。2024年7月中旬，蔡男向陳男承租位於桃園市楊梅區永美路的住處，在客廳搭床鋪居住，每月租金約2000元。去年4月9日晚間，蔡男飲酒返家後，發現自己購買的麵包不見，僅剩外包裝袋被丟在客廳桌上，懷疑是房東所為，當場質問陳男，但對方始終否認，雙方因此心生嫌隙。當晚約11時許，蔡男再次持水果刀質問陳男，未料情緒失控，竟朝陳男左後背猛刺一刀，刀刃穿過左肩胛骨並刺入胸腔，傷及左肺葉造成大量出血。當時同住的楊姓租客察覺異狀後報警，警方與消防救護人員趕抵現場將陳男送醫，但仍因傷勢過重宣告不治。警方隨即逮捕蔡男，依殺人罪嫌移送桃園地檢署偵辦。檢方複訊時，蔡男否認有殺人故意，辯稱只是「失手刺死」，並指控房東平時常翻動他的私人物品、甚至偷吃食物。另有同住租客指稱，入住後才得知房東曾是通緝犯，平時還會向房客借錢購買毒品。蔡男坦承自己每天收工後會喝2、3瓶啤酒，案發當晚喝得更多，還飲用2瓶保力達，酒測值高達0.73毫克。桃園地檢署偵查終結後，依殺人罪嫌提起公訴，並移請國民法庭審理。桃園地院國民法庭審理時指出，被告與被害人為房東與房客關係，被告本身具有酒精使用障礙及反社會型人格障礙傾向，案發前又大量飲酒，本案起因雖與雙方過節及情緒控制能力有關，但僅因懷疑麵包被偷吃，便持刀刺殺對方，行為顯屬偏執，主觀惡性與可責性重大。國民法庭並認定，蔡男持刀刺穿被害人肩胛骨並深入胸腔，導致肺葉受創與大量出血，使被害人在有意識且痛苦的狀態下死亡，對家屬造成難以彌補的傷害。法庭審酌蔡男犯後坦承犯行，但至今未與被害人家屬達成和解或取得諒解，綜合檢辯雙方與訴訟參與人之量刑意見，最終依殺人罪判處有期徒刑15年。全案仍可上訴。