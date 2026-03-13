我是廣告 請繼續往下閱讀

年底即將舉行地方九合一大選，民進黨將派誰挑戰現任台北市長蔣萬安？話題沸沸揚揚。高雄市長陳其邁本月初出席活動時更脫口，點名同場的知名節目主持人、律師謝震武出來選，大讚小武哥顏值比蔣萬安更高，更直言「會跟黨中央建議」。陳其邁本月2日出席「大大攜手，讓愛永續」捐血公益活動，碰巧同台活動代言人謝震武，陳其邁隨即在致詞時表示，他和謝震武是老朋友了，對方形象非常陽光、公益，讓他很佩服，時間不知道從哪裡來？每天那麼忙，還當各式各樣公益活動的代言人！一陣調侃謝震武過後，陳其邁接著竟直言：「我會跟黨中央建議啦！既然可以做那麼多事情，為什麼不去選台北市長呢？小武哥對決蔣萬安精彩可期，要比帥，小武哥在我看來顏值更高！」不過，陳其邁隨後也笑說，自己當然是開玩笑的，但恐怕也反映了很多人的期待。陳其邁再讚，謝震武長期推動社會公益活動，當台北市長如果要捐血，登高一呼不要說1萬5千袋，3萬袋都做得到。面對突如其來被點名，謝震武也反虧陳其邁，當初代言就想好了，今年要從高雄開始，因為邁邁市長的大力幫忙，明年就從中央開始。