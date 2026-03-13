我是廣告 請繼續往下閱讀

Netflix動畫電影《Kpop 獵魔女團》自2025年6月上線後，在全球掀起現象級熱潮，不只創下Netflix累計超過5億觀看紀錄，更一度登上平台歷史觀看數最高作品寶座，如今官方正式宣布製作續集！Netflix今（13）日表示：「獵人們，全部注意！《Kpop 獵魔女團》將帶著第2個故事回歸。」並確認由第一部導演梅姬姜與克里斯艾伯翰斯再次聯手執導，續作也將成為Netflix與2位導演簽下動畫領域多年獨家編劇與導演合作協議後推出的首個新作品。Netflix稍早透過官方社群發文宣布，《Kpop 獵魔女團》確定啟動續集計畫，並向粉絲喊話：「敬請期待由梅姬姜與克里斯艾伯翰斯打造的下一個篇章，通通只在Netflix登場。」2位導演除了再次掌舵執導，也將親自負責劇本創作，延續第一部建立的世界觀與角色故事。導演梅姬姜談到續集計畫時表示，身為韓國導演，看見全球觀眾對這個韓國故事與角色的後續發展充滿期待，讓她感到自豪，也透露團隊在第一部建立的世界觀裡，其實還有許多故事可以繼續挖掘，「我們打造的世界還有太多內容可以展現，現在才只是開始。」克里斯艾伯翰斯也分享，對他們來說，這些角色早已像家人，整個作品的世界也成了團隊創作過程中的第二個家，因此在構思續作時，希望能看到角色的成長，同時持續拓展音樂、動畫與故事結合的更多可能。Netflix首席內容長貝拉巴賈里亞也表示，梅姬姜與克里斯艾伯翰斯不只成功吸引全球觀眾，更打造出一個跨越語言、世代與類型的粉絲社群，接下來Netflix將與Sony Pictures Animation持續合作，進一步擴展《Kpop 獵魔女團》的世界觀，為全球觀眾帶來更多故事。Netflix電影部門主席丹林也補充，2位導演創作出一個既個人化、又能跨越文化界線的大膽作品，而這個世界裡仍然有許多故事等待被講述，團隊也期待向全球粉絲呈現HUNTR/X的全新篇章。《Kpop獵魔女團》究竟有多猛？自2025年6月推出後迅速爆紅，在Netflix累計突破5億次觀看，一舉超越《魷魚遊戲》第一季的觀看紀錄，同年7月29日被Netflix官方認證為平台史上觀看次數最多的原創動畫電影，不只在動畫類型中出現斷層式領先，連真人影集代表作都被壓過，是串流平台少見的全面爆發作品。獎項方面，《Kpop 獵魔女團》自推出後一路橫掃各大獎項，包含拿下第83屆金球獎最佳動畫片，並被《時代雜誌》評選為2025年度突破人物代表作之一，在第53屆安妮獎也入圍多達十項提名。電影原聲帶同樣氣勢驚人，不僅入圍第98屆奧斯卡最佳原創歌曲，今年第68屆葛萊美獎更一口氣拿下五項提名，其中〈Golden〉奪下最佳視覺媒體歌曲，成為首支獲獎的K-POP歌曲。