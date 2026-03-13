我是廣告 請繼續往下閱讀

2018年5月，一名曾任職於國安局、掌握電子破密核心技術的彭姓情報人員，因停役後欲赴中國求職，竟將受國家機密保護的研發成果與任職資歷，刊登於中國學術招聘網站上，遭檢方依違反《國家情報工作法》提起公訴。彭男一、二審均遭判4年徒刑，案件上訴後，今日最高法院駁回上訴定讞，這名洩漏軍事情報的前情報員，確定將發監服刑。檢警調查，彭姓男子自1995年起便於國安局某單位擔任組員，負責電子密碼機破密等核心業務，屬於「情報人員」，由於其職務內容經國安局長核定為「機密」等級，因此根據《國家機密保護法》的嚴格規範，此類人員負有終身保密義務，即便離職或退休也絕對不得外洩。檢警指出，彭男在任職十年並於2006年停役後，竟為謀求赴中國發展的機會，涉嫌於2018年5月間，在中國大陸教育部旗下的學術人才招聘網站上，公開刊登自己過往的情報人員資歷，甚至詳列任職國安局期間的研究項目成果，違反了其應負的保密重任。桃園地檢署偵辦後，認定彭男行為已觸犯《國家情報工作法》中的「洩漏情報資訊罪」，提起公訴。雖然一審桃園地院，判處其有期徒刑4年，但檢方認為判刑過輕，而彭男則堅稱無罪，雙方均提出上訴。去年7月高等法院二審審理時，法官痛批彭男為了謀求中國教職，竟罔顧國家多年的栽培與照顧，將極其敏感的資歷與研究成果公開於中國網站，行為實屬不該，且其犯後態度不佳、毫無悔意，因此決定駁回上訴，維持4年徒刑的原判。儘管案件再上訴至最高法院，但最高法院於今日做出最終裁決，認定原審判決並無違誤，駁回上訴。這也意味著彭男獲判有期徒刑4年定讞，確定要入獄服刑。