Gogoro創辦人陸學森據報導指出積欠高達 1.5 億元新台幣，且下落不明。當初幫他作保的潤泰集團總裁尹衍樑被迫吞下這筆爛帳，一怒之下動員律師團跨海告上美國法院，全面追查他的海外資產。為什麼陸學森會從新創明星到被跨海追債，事件始末一次看。陸學森Horace Luke是Gogoro睿能創意的創辦人暨前董事長、執行長，曾被譽為台灣電動機車產業的夢想家。​1970年出生於香港，13歲移居美國華盛頓州，畢業於華盛頓大學工業設計與藝術雙主修。早年任Nike品牌設計師、微軟創意總監，後加入台灣宏達電（HTC）擔任創意長。2007年來台目睹機車污染問題，2011年辭HTC創立Gogoro，獲潤泰尹衍樑、HTC王雪紅投資5000萬美元種子資金。推出Smartscooter電動機車與GoStation電池交換站，打造智慧能源生態系，2015年CES展爆紅，一度成為台灣獨角獸代表。Gogoro在美股上市後股價大幅下跌，跌幅一度超過八成，公司連年虧損，市場對其商業模式出現質疑。2024年又爆出部分車款使用中國製零件卻申請台灣政府補助的「洗產地」爭議，同年多名高層接連離職。2024年9月陸學森無預警辭去董事長與執行長職務，由潤泰體系接手經營，外界普遍解讀為公司為平息爭議所做的調整。事件源於2017年前後，陸學森為認購Gogoro股票，以每股0.7美元價格取得股份，但因資金不足，透過其全資公司Innovative Creations向兆豐銀行貸款549萬美元，約合新台幣1.7億元。當時潤泰集團總裁尹衍樑看好Gogoro與陸學森的發展潛力，出面擔任保證人，協助取得貸款。之後貸款雖有部分償還，但仍剩約462萬美元本息未清，貸款到期日為2025年9月30日，折合台幣約1.5億元。貸款到期後，銀行通知借款人未依約清償，因此依契約向保人追償。2025年10月3日，尹衍樑代為清償462萬美元本利，並依法取得對陸學森的代位求償權，成為新的債權人。尹衍樑在代為償還貸款後，曾多次嘗試聯繫陸學森協商還款，但未獲回應，尹衍樑已委託律師團於美國啟動法律行動，鎖定陸學森相關帳戶與資產，展開跨境追償。外界認爲，對於資產雄厚的尹衍樑而言，金額本身未必是最大問題，關鍵在於誠信問題。對於近期債務風波，Gogoro方面表示，此為創辦人的個人財務問題，與公司營運無關，因此不予評論。新經營團隊則對外表示，公司正持續改善財務結構，目標是讓能源事業在2026年達到損益兩平，之後逐步產生自由現金流。