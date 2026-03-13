我是廣告 請繼續往下閱讀

▲王思佳（如圖）曾赴杜拜看房，並稱第一個在阿布達比置產的台灣藝人。（圖／翻攝自王思佳IG）

對此，稍早《NOWNEWS今日新聞》求證其經紀人，對方表明：「 我們不回應，謝謝關心。」

▲王思佳（如圖）尚未澄清是否在杜拜買房爭議，經紀人強調不多做回應。（圖／翻攝自王思佳IG）

43歲藝人王思佳今（13）日被爆謊稱於杜拜買房，說辭引來網友抨擊「假置產真業配」，對此，稍早《NOWNEWS今日新聞》求證其經紀人，對方表明：「我們不回應，謝謝關心。」2024年底，王思佳赴杜拜看房拍攝影片，掛上「第一個在阿布達比置產的台灣藝人」當標題，並稱與劉伊心「一起買房」，怎料隨著近日中東戰雲密佈禍及杜拜，王思佳卻一聲不吭，讓外界質疑她根本沒在當地置產，掀起軒然大波。2024年底，王思佳、劉伊心及崔佩儀赴杜拜看豪華別墅，一邊將過程拍攝成影片，掛上「第一個在阿布達比置產的台灣藝人」當標題，當時她們參觀的別墅區約有250坪，3層樓附泳池與電梯，售價約為新台幣2.5億元，每月管理費約3.5萬元，事後王思佳與劉伊心表示：「我們不僅一起逛街、一起睡，還一起買房。」怎料，如今據《鏡週刊》報導指出，王思佳根本沒有在當地買房，這一切的看房體驗與置產宣言，純粹只是為了拍攝業配廣告，引來網友抨擊：「怎麼有臉說是第一個在杜拜買房的台灣藝人」、「根本就是詐騙」、「不合理吧」、「假置產真業配」、「確實有點誤導觀眾」，輿論延燒使王思佳被掛上「騙人」標籤。