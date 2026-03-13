我是廣告 請繼續往下閱讀

陸學森爆欠債1.5億人間蒸發！車主急問：Gogoro還能騎？公司會倒嗎？

是陸學森在2017年為了認購Gogoro股票向兆豐銀行借的申貸，屬於「個人私下貸款」

但實際上這整件事情「跟公司資產完全無關」，是陸學森欠尹衍樑錢，不是Gogoro公司欠錢

▲Gogoro車主不要擔心！陸學森這純屬「個人私下貸款」，並不會影響到Gogoro公司的營運，是他個人欠錢跟Gogoro無關。（圖/Gogoro臉書）

Gogoro車主不用怕！陸學森早就沒有公司經營權

對Gogoro來說，他就只是一個前任公司高管，躲債是他個人行為，跟Gogoro營運毫無關聯。

▲ Gogoro創辦人、前執行長陸學森遭爆料欠債1.5億元落跑，被昔日拍檔尹衍樑跨海提告追討。(圖/Gogoro提供)

尷尬到爆！Gogoro現在靠山就是「債主尹衍樑」

Gogoro現在全面接管經營層的最大股東，就是幫陸學森還了1.5億債務的潤泰集團總裁尹衍樑

Gogoro創辦人陸學森近日遭爆向銀行貸款竟然沒有償還，金額高達1.5億元，且人下落不明，反倒讓當初做保人的潤泰集團總裁尹衍樑只好含淚付清，投下市場震撼彈，不少Gogoro車主都大傻眼，非常擔心公司是否會因此倒閉、騎車權益是否會受影響。對此，《NOWNEWS》也幫Gogoro車主釐清幾大關鍵恩怨重點，民眾不需要太擔心，因為這僅是陸學森跟尹衍樑兩人的私人恩怨，並不是公司的財務上的問題，所以車主們還是可以安心騎車、換電池、保養保固都不受影響！根據《民報》報導，這筆高達1.5億台幣的帳目，，當時尹衍樑情義相挺擔任連帶保證人，沒想到陸學森後續不還錢又搞失蹤，才讓尹衍樑含淚付清這筆錢，氣不過的他才會跨海提告，要向陸學森追討這筆爛帳。消息曝光後，不少Gogoro車主也不免擔心這會不會影響到公司營運，畢竟陸學森也是創辦人，，Gogoro的公司資金也跟這筆債務完全沒有相關，所以車主還是可以安心的出門換電池、照繳月租費騎車、到門市保養、保固等都不受影響。除了要搞清楚「個人私下貸款」跟「Gogoro公司資金」兩者的差異之外，民眾也要知道陸學森雖然是創辦人，但早在2024年9月（一年多前爆發零件洗產地風波時），就已經黯然的辭去董事長以及執行長的職務，徹底離開Gogoro公司營運以及決策圈，最後，Gogoro車主不必擔心的最大重點，但同時也是最諷刺的就是，，對千億身價的潤泰集團來說，1.5億真的不算什麼，但就是要討回一口氣跟誠信原則。Gogoro目前不僅營運資金穩固，現任執行長姜家煒更看好今年能源事業一定可以達到損益兩平，廣大Gogoro車主就不要太擔心啦！