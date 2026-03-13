我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄市前鎮區一名九旬朱姓獨居老婦人，獨自坐在一間髮廊門口，向店家表示想要燙頭髮，但言談間辭意不清，無法清楚表達自身狀況。店家擔心老婦人可能迷途或需要協助，遂主動通報警方到場關心。前鎮警在接獲報案後，立即派員到場了解情況，並給予阿嬤協助。前鎮分局前鎮街派出所許副所長李國堃、警員劉岳涓月11日下午17時接獲通報後，立即趕赴現場了解情形。員警到場時發現朱姓老婦人獨自坐在店門口休息，對於住家位置無法清楚說明，只能零星說出部分資訊。兩名員警耐心與老婦人交談，一邊安撫情緒，一邊透過相關資料進行比對確認身分。由於老婦人實際居住地址位於巷弄複雜的住宅區內，員警沿途逐一詢問附近住戶並反覆比對地址資訊，最終順利找到老婦人的住處，並將她平安護送返家。確認老婦人身體狀況無虞後，員警才安心離開。前鎮警分局長黃元民表示，家中若有高齡長者，建議可配戴聯絡資訊或定位設備，以利即時協助；同時也呼籲民眾若發現疑似迷途或需要幫助的長者，可主動關心並通報警方，共同守護長者安全，讓社會多一份體貼與溫暖。