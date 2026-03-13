我是廣告 請繼續往下閱讀

▲江和樹曾於2023年建議楊寶楨回台中參選立委。（圖／江和樹提供，2026.03.13）

台灣民眾黨前發言人楊寶楨，傳聞今天將離開新竹市府發言人職位，有意投入年底選舉。民眾黨中央委員江和樹表示，他已向黨中央建議，徵召楊寶楨降落台中當美女刺客。他認為最適合楊寶楨的選區是東南區，可以完美吸納支持立委羅廷瑋的年輕選票，其次是都會型的南屯區，有實力與無黨籍美女議員吳佩芸一拚。今（13）日有媒體報導，楊寶楨去年6月2日獲當時的代理市長邱臣遠延攬進新竹市政府擔任發言人，傳出以人生另有規劃安排為由，任職到今天，將代表民眾黨投入年底選舉，楊寶楨稍後在臉書證實，將離開新竹回到家鄉台中。早在2023年楊寶楨擔任民眾黨發言人時，江和樹就曾希望台中出身的她回鄉參選立委，但當時楊寶楨沒意願。江和樹表示，民眾黨這次在議員選區採取「N+1」策略，每區最多提名1席，但台中市有些選區的民眾黨選票雖多，卻沒有適當候選人可以代表參戰，非常可惜。江和樹舉東南區為例，此處原有5席，2022年選舉結果是國民黨3席、民進黨2席，第一高票的羅廷瑋2024年轉戰立委成功，加上整體人口流失，下屆應減少一個席次，國民黨採保守提名、民進黨參選人以地方服務起家，目前藍綠推出來的人選，都難以吸納羅廷瑋原本的年輕選票。他認為東南區雖整體人口減少，但區內年輕人口是成長的，當時羅廷瑋一個人就拿了26%的選票，若楊寶楨願意當刺客，她的時尚都會女性風格可以帶給東南區新氣象，更能有效吸納支持羅廷瑋的青壯世代選民。江和樹說，民眾黨在台中目前已提名4席議員參選人，另有幾處選區可望於這一兩個月明朗。另一個對民眾黨有利、卻缺乏參選人的都會型選區是南屯區，楊寶楨若到南屯當刺客，將會對上無黨籍的現任美女議員吳佩芸。