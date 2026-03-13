近幾年國人飲食不單追求精緻，而是愈加重視要吃得健康。台北知名的義式冰淇淋與輕食咖啡品牌「8%ice」，又創立新品牌「rooTi 」，業者表示，餐點設計將以地中海飲食文化為靈感核心，且支持在地農漁產，端出輕盈無負擔的飲食。供餐方式採個人套餐，最低價位為特色菜單5道菜餐價1280元。店裡還定時邀請音樂家駐店，讓饕客大啖美食還能最直接感受鋼琴、小提琴現場演奏的藝文氣息。
「rooTi 」提到，菜單菜色主在於推廣地中海飲食文化，選用特級初榨橄欖油，搭配豐富的在地海鮮與白肉食，並利用當令食材，支持在地漁獲與小農合作。從源頭開始思考料理的意義，追求降低負擔、保留本味。
像是一開始上桌的「田園沙拉」，標榜使用25種以上蔬果，並有個別不同的調理方式，或燙或烤等，加上Frantoio Ranchino特級初榨橄欖油，採低GI菜單設計，份量不少，但吃起來舒服飽足卻無負擔。
法式玉米湯滋味香甜 完整詮釋「全食料理」概念
有趣的餐點還包含以鰆魚入菜，即台灣俗稱的土魠魚，底下襯有珍珠洋蔥做成的香甜濃醬，又揉合入東方元素「醬油」與油醋醬，看似簡單吃起來卻有鹹濃甜潤等豐富層次。甜潤爽口的菜色還有法式玉米湯，業者強調是「全食料理」的概念，新鮮玉米刨下，研磨成泥作為湯底，玉米皮膜也不捨棄，稍微火烤達到口感與香氣並存的存在，玉米顆粒香甜、湯頭則是甜香，濃馥卻爽口宜人。
套餐主角的主餐有3款選擇，包含特選台灣雲林究好豬肩肉、時令的鮮魚，另也有宜蘭櫻桃鴨胸，即便有著多重工法，卻依舊不掩好食材的原始美味，肉甜又腴嫩，尤其以鹽水半熟成概念加上風烤手法，鴨皮有著薄脆的好質地。
▪️店家資訊：
餐廳地址：台北市大安區永康街31巷9號1樓
客服專線：(02)2321-2668
營業時間： 12:00 ~ 14:00、18:00 ~ 21:00
公休日：每週二、週三
訂位方式：每月01日中午12:00，於訂位系統開放當月及次月訂位，需預付訂金。下午14:00~16:00可利用電話預約。
餐價：
特色菜單（5道菜）：1280元
主題菜單（7道菜）：1480元
推薦菜單（7道菜）：1680元
台南晶英酒店邀甜點大師 選用益生菌低碳米打造醇黑巧克力米布丁杯
台南晶英酒店則是表示，在全球追求淨零碳排的浪潮下，頂級甜點不再僅止於感官享受，更是對土地的溫柔承諾，台南晶英酒店將於3月14日至15日，邀請來自法國的世界級甜點大師—阿萊克西斯Alexis Bouillet前來客座，並特別選用台灣「益生菌低碳米」打造限量的「醇黑巧克力米布丁杯」，讓賓客在品味頂級工藝的同時，也能以一口甜點實踐永續減碳，即日起至3月31日晶英貴賓廊「杜樂麗花園下午茶」無限量供應大師級甜、鹹點，成人每位售價 680 元。
醇黑巧克力米布丁杯的主角「溫度米 2.0」，是透過專利的益生菌耕作技術，在不使用傳統化肥的條件下，於自然活化稻田中培育出來的產品，經科學數據驗證，其種植過程中能大幅減少81%甲烷與77%二氧化碳的排放。台南晶英酒店總經理李靖文表示：「此舉不僅是支持在地農業轉型，更是向賓客展示永續食材與精緻餐飲結合的無限可能。」
資料來源：rooTi 、台南晶英酒店
