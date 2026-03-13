我是廣告 請繼續往下閱讀

新增5地區可服務1萬人 健保署匡列2.5億執行全人整合照護

為因應人口快速高齡化與慢性病照護需求顯著上升，衛福部表示，過往以疾病治療為核心的醫療服務，已經不足以回應偏鄉民眾實際需求，因此先前針對花蓮秀林首推的「偏鄉地區全人整合照護執行方案」，預計今年再擴增5個執行地區，平均一區5千萬。自111年花蓮秀林首推的偏鄉地區全人整合照護執行方案（偏鄉全人方案），於114年落實全國6個分區、9個地區執行。東區業務組科長石惠文表示，近3年從秀林照護個案追蹤顯示，中、高風險民眾醫療支出明顯下降，醫療資源持續往健康及低風險群移動，已展現具體成效，有效提升在地居民整體健康照護品質，累積可供複製的實務經驗，預計今（115）年至少再擴增5個執行地區。石惠文表示，新增5個花東地區預估可服務約1萬名居民，整體受惠人數可望達到約2萬人。健保署初步規劃每個地區約以5千萬元額度框列預算、總計2.5億。石惠文提到，秀林鄉全人整合照護方案執行經驗中，全國6個分區、9個執行地區，包括「連江縣北竿鄉」、「宜蘭縣大同鄉」、「桃園市復興區」、「南投縣信義鄉」、「嘉義縣大埔鄉」、「高雄市茂林區、桃源區、那瑪夏區」及「花蓮縣秀林鄉」。今年再擴及花東地區花蓮縣「萬榮鄉」、「卓溪鄉」、「豐濱鄉」及台東縣「海端鄉」、「綠島鄉」等5個IDS地區輔導轉型偏鄉全人方案，克服地廣人稀、醫療資源分布不均等問題。