行政院長卓榮泰日前包機赴日本東京巨蛋，幫出戰2026年棒球經典賽的中華隊加油，但相關費用引發爭議。卓榮泰今（13）日公布相關單據，包含遊覽車車資付日幣20萬、比賽門票共台幣18500元，包機費用則為208萬，208萬元還是由他的郵局帳戶支出。而根據卓揆的財產申報資料，他的郵局存款只有4百多萬元，為了包機就轉帳1半，相當霸氣。卓榮泰今拿出郵局存簿指出，包機費用208萬元就是從他郵局帳戶匯款，當時簽約時間是3月6日，但接下來因適逢假日，因此他在3月9日匯款。卓榮泰總統府副秘書長、行政院秘書長，但根據規定，申報人員喪失原職位超過1年，財產申報資料就會從網路上下架，目前監察院的《廉政專刊》，只找得到卓榮泰擔任行政院長後的兩次財產申報資料。2024年6月卓榮泰擔任閣揆後首度財產申報，當時卓榮泰的存款601萬元，另有306萬的債務，是妻子高美智的周轉金。到了2025年11月，卓榮泰的存款增加到921萬元，其中在郵局存了405萬元，在國泰世華銀行存了278萬元，這兩帳戶內的存款最多，負債則增加到356萬元。特別的是，卓榮泰的月薪約35萬元，他的存款在17個月增加3百多萬，等於每個月存了超過17萬元，月薪有一半以上都存下來。但這次包機花了208萬元，又燒掉了卓榮泰半年的薪水。