台灣自來水公司表示，高雄市經發局推動電纜地下化工程，台電公司預計於3月22日辦理「69kV仁大～長庚線」及「仁資分歧線」架空線路地下化施工。由於澄清湖淨水場需配合停電作業，將導致高雄市部分區域產水與供水能力受影響。預估自3月22日上午8點開始停水、降壓至晚間8點結束，影響時間約12小時，共有11個行政區、48萬戶受到影響，包含三民、鳥松、鳳山、鼓山、左營、新興、仁武、前金、苓雅、鹽埕區等。
高雄人記得儲水！3/22大規模停水12小時 11區、48萬戶受影響
自來水公司公告，此次停水及降壓措施預計自3月22日上午8點開始至晚間8點結束，影響時間約12小時。其中三民區、鳳山區及鳥松區部分里別約12萬戶將停水，新興區、苓雅區、鼓山區等10個行政區則有約36萬戶採取降壓供水措施。
◼︎高雄市3/22停水範圍一次看
🕦停水時間：3月22日上午8時至晚間20時（共12小時）
📌停水原因：配合台電仁大長庚線及仁資分歧線架空線路地下化施工停電停水。
📍停水影響區域
三民區：本館里、本和里、鼎強里、鼎力里、本上里、本安里、本武里、寶泰里、寶德里、本揚里、寶獅里、本文里、寶業里、寶慶里、寶國里、寶民里、寶龍里、寶安里、寶盛里、寶華里、灣中里、灣利里、灣勝里、灣華里、正順里、正興里、灣復里、灣愛里、灣子里、安發里、安吉里、安寧里、安康里、灣成里、博惠里、鼎盛里、鼎金里、鼎中里、鼎西里、寶興里、本元里、寶珠里、寶玉里、寶中里。鳳山區/忠孝里、武慶里、新武里、中和里、忠義里、武漢里、新強里（高速公路以西）。
鳥松區：大華里、鳥松里、夢裡里。
📍降壓影響區域
三民區：精華里、德行里、民享里、達仁里、德智里、同德里、達勇里、德仁里、港新里、港東里、立業里、立誠里、安宜里、安泰里、十美里、德北里、十全里、德西里、鳳北里、鳳南里、博愛里、港西里、長明里、川東里、豐裕里、千北里、立德里、千歲里、力行里、德東里、安生里、鼎泰里、安和里、安東里、達明里、達德里、灣興里、興德里、建東里、千秋里、裕民里、安邦里。
鳳山區：中正里、埤頂里、鎮西里、文英里、忠誠里、海光里、文德里、鳳東里、鎮北里、文山里、曹公里、協和里、北門里、武松里、文華里、文福里、鳳崗里、和興里、文衡里。
鼓山區：綠川里、河邊里、光化里、興宗里、寶樹里、樹德里、桃源里、壽山里、麗興里、惠安里、維生里、延平里、新民里、登山里、鼓岩里、峰南里、山下里、哨船頭里。
左營區：福山里、菜公里。前鎮區/瑞隆里、瑞華里、瑞文里、瑞北里、瑞誠里、瑞興里、瑞崗里、瑞西里、瑞昌里。
新興區：全部。仁武區：全部。前金區：全部。苓雅區：全部。鹽埕區：全部。
自來水公司表示，為了降低停電影響，施工期間雖然場內沒有進行相關工程，但仍會啟動發電機維持淨水場基本運作，確保澄清湖淨水場每日仍能維持約10萬噸的產水量。
此外，在供水設備方面也會啟動發電機並透支清水池蓄水量，預估可維持約15萬立方公尺／日的穩定出水量。儘管透過供水調度並向台南清水系統請求支援，但整體供水仍可能出現缺口，因此水公司仍須發布停水與降壓公告，提醒民眾提前儲水備用。
