▲公路局高雄市區監理所與高雄市政府交通局共同舉辦桃源區幸福共享巴士啟用營運儀式，是由高雄市區監理所所長劉育麟(左5)與高雄市政府副秘書長王宏榮(左4)共同主持。(圖／高雄市區監理所提供)

▲公路局高雄市區監理所與高雄市政府交通局共同舉辦桃源區幸福共享巴士啟用營運儀式，是由高雄市區監理所所長劉育麟(左2)與高雄市政府副秘書長王宏榮(左1)共同主持。(圖／高雄市區監理所提供)

▲公路局高雄市區監理所與高雄市政府交通局共同舉辦桃源區幸福共享巴士啟用營運儀式，以打造偏鄉幸福運輸網更便利。(圖／高雄市區監理所提供)

交通部公路局高雄市區監理所12日下午，與高雄市政府交通局，在高雄市桃源區雅你綜合運動場旁的風雨球場，共同舉辦桃源區幸福共享巴士啟用營運儀式，以打造偏鄉幸福運輸網更便利。公路局高雄市區監理所與高雄市政府交通局共同舉辦桃源區幸福共享巴士啟用營運儀式，是由高雄市區監理所所長劉育麟與高雄市政府副秘書長王宏榮共同主持，並與桃源區區長、各里里長及居民代表共同參與啟動儀式，在熱烈掌聲與歡呼聲中，見證桃源區預約式幸福巴士正式溫馨上路。公路局高雄市區監理所所長劉育麟表示，高雄市預約式幸福共享運輸服務，自110年起由美濃區開始擴展，陸續推動至大旗美偏鄉地區，桃源區於12日正式啟動，他說，桃源區屬原民區，全境範圍內地形以山區為主，以省道台20線作為主要聯外通道，公共運輸服務路線不多，雖有幸福小黃固定路線服務，但也僅服務幾個鄉里，且班次不多，未能充分提供居民行的便利。劉育麟並說，改善偏鄉交通運輸是近年政府所關注的焦點，偏鄉地區幸福巴士計畫透過交通部的法規鬆綁、公路局的經費補助，以及在地監理所、交通局、區公所與民間企業的共同努力，提供真正接地氣的人本交通運輸。高雄市政府副秘書長王宏榮指出，高雄市政府交通局配合交通部公路局在偏鄉推動幸福巴士政策及補助，導入點對點預約制服務模式，回應在地交通需求，讓民眾以最直捷的方式，只要支付公車的費用就能到達目的地，同時也讓偏鄉公共運輸更有效率。王宏榮並指出，幸福共享巴士以服務偏鄉為主，目前已於美濃、杉林、六龜、內門、茂林及甲仙區營運，桃源區並於114年11月18日啟動試營運，至3月初總計已搭載超過3500人次，服務對象以學生就學居多，占5-6成，12日正式營運。